Тревожные цифры: 21 предприятие сообщило о сокращениях

Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы, отметив, что по состоянию на воскресенье на учете на бирже труда стояло 42 756 человек, при этом за последнюю неделю заметно возросла активность регистрации людей в качестве безработных.

На прошлой неделе зарегистрированных безработных прибавилось 3342, а на позапрошлой — 2300.

Почти 30% новых зарегистрированных безработных были сокращены с последнего места работы. На этот раз доля сокращенных среди новых безработных была значительно больше, чем неделей ранее, когда этот показатель был 19%.

За неделю уровень зарегистрированной безработицы вырос по всем уездам. По этим показателям наибольший прирост был на острове Хийумаа.

На прошлой неделе уведомления о сокращении подало 21 учреждение/предприятие, по первичной представленной информации которых планируется сократить 533 работников. По данным уведомлений прошлой недели, больше всего сокращенных работников в сфере общепита и гостиничного сектора.