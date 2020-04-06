Тревожные цифры: 21 предприятие сообщило о сокращениях
За неделю численность зарегистрированных безработных в Эстонии выросла на 7 процентов. По состоянию на воскресенье зарегистрированная безработица выросла до 6,6 процента.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Кассы страхования от безработицы, отметив, что по состоянию на воскресенье на учете на бирже труда стояло 42 756 человек, при этом за последнюю неделю заметно возросла активность регистрации людей в качестве безработных.
На прошлой неделе зарегистрированных безработных прибавилось 3342, а на позапрошлой — 2300.
Почти 30% новых зарегистрированных безработных были сокращены с последнего места работы. На этот раз доля сокращенных среди новых безработных была значительно больше, чем неделей ранее, когда этот показатель был 19%.
За неделю уровень зарегистрированной безработицы вырос по всем уездам. По этим показателям наибольший прирост был на острове Хийумаа.
На прошлой неделе уведомления о сокращении подало 21 учреждение/предприятие, по первичной представленной информации которых планируется сократить 533 работников. По данным уведомлений прошлой недели, больше всего сокращенных работников в сфере общепита и гостиничного сектора.
Новый обзор по состоянию дел на рынке труда Департамент статистики представит 13 апреля.