В Эстонии продажи новых автомобилей упали на четверть

На рынке продаж новых автомобилей в Эстонии в марте произошел ожидаемый сильный спад, в сравнении с показателем марта 2019 года новых машин было продано на 24,5% меньше.
В марте в Эстонии продали 1685 новых легковых автомобилей, что на 548 машин меньше, чем за март прошлого года.
За три первых месяца этого года в Эстонии было продано 5647 новых автомобилей, что на 8,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).
Самым популярным сегментом и в марте по-прежнему были среднеразмерные паркетники, доля которых составила 32,5 процента. За ними следовали автомобили малого среднего класса (21,6 процента).
В марте было продано 277 гибридных автомобилей и 22 электромобиля, а также 79 автомобилей с газовыми двигателями.
Самой популярной маркой автомобилей и в марте была Toyota (334 проданных автомобиля), за ней следовали Škoda (212) и Renault (160). Самыми популярными моделями были Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Renault Clio.
На рынке коммерческого транспорта продолжился начавшийся в прошлом году спад, по сравнению с первым кварталом прошлого года их было продано на 18,7 процента меньше.
Самыми популярными маркам в феврале были Citroën (80), Peugeot и Toyota (65 и 35 машин соответственно). В сегменте грузовиков самой популярной маркой была Volvo.