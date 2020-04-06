В Эстонии продажи новых автомобилей упали на четверть

В марте в Эстонии продали 1685 новых легковых автомобилей, что на 548 машин меньше, чем за март прошлого года.

За три первых месяца этого года в Эстонии было продано 5647 новых автомобилей, что на 8,5% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей Эстонии (AMTEL).

Самым популярным сегментом и в марте по-прежнему были среднеразмерные паркетники, доля которых составила 32,5 процента. За ними следовали автомобили малого среднего класса (21,6 процента).

В марте было продано 277 гибридных автомобилей и 22 электромобиля, а также 79 автомобилей с газовыми двигателями.

Самой популярной маркой автомобилей и в марте была Toyota (334 проданных автомобиля), за ней следовали Škoda (212) и Renault (160). Самыми популярными моделями были Toyota Corolla, Toyota RAV4 и Renault Clio.

На рынке коммерческого транспорта продолжился начавшийся в прошлом году спад, по сравнению с первым кварталом прошлого года их было продано на 18,7 процента меньше.