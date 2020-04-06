Эстония может продлить чрезвычайное положение еще на месяц

По его словам, решение о продлении чрезвычайного положения может быть вынесено в ближайшее время, передает Rus.ERR .

Комментируя ограничения, введенные в стране, министр иностранных дел сказал, что они работают. В то же время он предупредил, что сегодня, в случае их отмены, в стране заболеваемость коронавирусом резко возрастет.