Пн, 6.04.2020
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Эстония может продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Чрезвычайное положение, изначально введенное в Эстонии до 1 мая, может быть продлено еще на один месяц, заявил сегодня глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу, отвечая на вопросы членов комиссии Рийгикогу по иностранным делам.

По его словам, решение о продлении чрезвычайного положения может быть вынесено в ближайшее время, передает Rus.ERR.

Комментируя ограничения, введенные в стране, министр иностранных дел сказал, что они работают. В то же время он предупредил, что сегодня, в случае их отмены, в стране заболеваемость коронавирусом резко возрастет.

Накануне премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония все еще находится в фазе усиления вспышки заболеваемости коронавирусом.

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