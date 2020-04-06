Ученые выясняют, когда коронавирус опасен для жизни

В исследовании, которое в сотрудничестве проводили китайские и американские ученые, анализировали данные о здоровье людей, умерших от Covid-19, чтобы выяснить, что является главными факторами риска в смертности от коронавируса. За основу были взяты данные пациентов, находившихся в больницах в период с 9 по 15 февраля.

Больший риск умереть оказался у мужчин старше 50 лет, страдающих хроническими заболеваниями. Самую большую угрозу представляют заболевания сердца, высокое кровяное давление и диабет. Ученые надеются, что выявление групп риска поможет увеличить осведомленность и предотвратить заболеваемость.

Средним возрастом умерших пациентов были 65,8 года, 72,9 процента из них составляли мужчины, самими распространенными симптомами у которых была высокая температура, затрудненное дыхание и подавленность. В случаях смерти самими распространенными хроническими заболеваниями были диабет, высокое давление и болезни сердца. Самыми распространенными компликациями были нарушение сердечного ритма, шок, затрудненное дыхание и острый респираторный дистресс-синдром.