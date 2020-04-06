Спасатели: молодежь и старики знают об ограничениях, но не придерживаются их

С начала года до 5 апреля уже зарегистрировано 252 пожара в лесах и на открытой местности по всей Эстонии. Причиной возгораний становилось и поджигание сухой прошлогодней травы, что заставляет беспокоиться. Люди, как правило, недооценивают погоду при разжигании огня, и это приводит к обширным ландшафтным пожарам. Благодаря патрулированию выяснилось, что большинство людей придерживаются ограничений на передвижение во время чрезвычайного положения и понимают их необходимость. Однако большие компании, проводящие время на природе, молодежь и пожилые люди заставляют беспокоиться, так как все они нарушают введенные ограничения.

«Хотя город сейчас кажется пустым, я заметил, что люди собираются у магазинов. В день пенсии на прошлых выходных пенсионеры пришли в магазины за покупками, нарушая правило 2+2. Мы провели с ними разъяснительную работу и повторили правила поведения во время чрезвычайного положения», - рассказал глава раплаской команды спасателей Виллу Пихлакас.

«Мы видели компании молодых людей на улицах, но заметив спасательную машину, они разбегались. Можно сделать вывод, что об ограничениях знают, но их не придерживаются», - заявил начальник тартуской команды в Аннелинна Йаано Мааск.

На этой неделе метеослужба прогнозирует теплую погоду - выше 10 градусов тепла. Местами температура поднимется до 17 градусов тепла. В связи с ограничениями, введенными для борьбы с распространением коронавируса, Спасательный департамент советует перенести все встречи с близкими людьми и выходить на улицу по одному, вдвоем или только в кругу семьи, держа дистанцию от других людей минимум два метра.