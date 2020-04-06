Пн, 6.04.2020
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Призывные медкомиссии не возобновят работу до окончания чрезвычайного положения

В июле на срочную службу поступят не все, поскольку призывные медкомиссии не могут принимать призывников из-за введенного в стране чрезвычайного положения.

ФОТО: Toomas Huik

Если прежде Департамент оборонных ресурсов решил, что призывники не обязаны являться на медкомиссии до 17 апреля, то теперь решение пересмотрено и ясно, что ограничения накладывает продолжающейся в стране режим чрезвычайного положения.

Желая максимально защитить здоровье как призывников, так и членов медкомиссий, и учитывая занятость медицинских учреждений, оказывающих услуги призывных медкомиссий, оценка здоровья призывников в медкомиссиях Департамента оборонных ресурсов не будет проводиться до отмены режима чрезвычайного положения.

Департамент сообщит, когда можно быть явиться на медкомиссию как через каналы СМИ, так и персонально каждому ждущему комиссию призывнику. Временное прекращение работы медкомиссий в определенном смысле уменьшит количество молодых людей, поступающих на срочную службу в июле. Те молодые люди, которые уже раньше получили повестку для прохождения службы, обязаны явиться в установленное время.

Летний призыв пройдет 13, 14 и 15 июля.

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