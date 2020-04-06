Призывные медкомиссии не возобновят работу до окончания чрезвычайного положения

Желая максимально защитить здоровье как призывников, так и членов медкомиссий, и учитывая занятость медицинских учреждений, оказывающих услуги призывных медкомиссий, оценка здоровья призывников в медкомиссиях Департамента оборонных ресурсов не будет проводиться до отмены режима чрезвычайного положения.

Департамент сообщит, когда можно быть явиться на медкомиссию как через каналы СМИ, так и персонально каждому ждущему комиссию призывнику. Временное прекращение работы медкомиссий в определенном смысле уменьшит количество молодых людей, поступающих на срочную службу в июле. Те молодые люди, которые уже раньше получили повестку для прохождения службы, обязаны явиться в установленное время.