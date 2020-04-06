Министр Майлис Репс: предлагаю дать правительству временное право решать вопрос об условиях окончания школы

Сегодня в Рийгикогу министр образования и науки Майлис Репс предложила комиссии по культуре и правовой комиссии предоставить правительству временное право в условиях чрезвычайного положения принимать решение об организации экзаменов и окончания школы.
«Поскольку предоставление безвременного права вызвало некоторое возбуждение, особенно среди учителей истории и обществоведения, то предлагаю заменить это выражение в законопроекте временным правом», - добавила министр.
Майлис Репс подчеркнула, что главной целью изменений является поиск лучших и гибких решений в условиях чрезвычайного положения, а не предоставление долгосрочного права на принятие решения.
Репс сказала, что при составлении первой версии законопроекта формулировка - бессрочное право принимать решение об условиях окончания школы - была выбрана потому, что сейчас очень сложно спрогнозировать, как долго чрезвычайное положение продлится, и может ли возникнуть новая вспышка вируса после его утихания. Если чрезвычайное положение будет продолжаться, может возникнуть потребность предлагать гибкие возможности сдачи экзаменов не только в ближайшие месяцы, но и в конце лета, осенью или вообще во второй половине следующего учебного года. Важно, чтобы ученики, у которых сдача выпускных экзаменов из-за чрезвычайного положения была нарушена, или они вообще не были сданы, не оказались в нервном положении по сравнению с другими выпускниками в последующие годы.