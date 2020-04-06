Анализ: в условиях объявленного чрезвычайного положения 70% людей предпочитают оставаться дома

Чрезвычайное положение действует в Эстонской Республике уже две недели, причем правительство по-прежнему просит людей проводить как можно больше времени дома, выходя только по насущной необходимости. Желая выяснить степень соблюдения населением этой рекомендации, Elisa в сотрудничестве с партнером по интеллектуальной обработке данных MindTitan провела анонимный анализ сетевых данных Elisa.

Менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам Майлийз Плооманн рассказала о результатах анализа: в Эстонии в целом до введения чрезвычайного положения основную часть времени дома проводило лишь немногим более половины жителей страны – 56%, а сейчас этот показатель достиг 70%.

«Ключевыми факторами, очевидно, являются закрытие школ и массовый переход на работу на дому, поскольку в первую очередь уменьшилась доля людей, которые раньше проводили дома менее 17 часов в сутки. Теперь появилось больше людей, ежесуточно остающихся дома более 90% времени», - прокомментировала Майлийз Плооманн результаты анализа.

«Поскольку все мы хотим скорейшего окончания чрезвычайного положения, в ближайшие недели крайне важно еще проводить как можно больше времени дома», - подчеркнула менеджер Elisa по телекоммуникационным услугам. Стремясь обеспечить наглядность и доступность фактов об общих усилиях, Elisa опубликовала результаты анализа на своем сайте и будет обновлять эти данные ежедневно в течение действия чрезвычайного положения.

Статистика. ФОТО: Elisa

Для упрощения интерпретации данных население поделено на пять категорий:

Люди, находящиеся дома не более одной трети суток (например: только ночью); Люди, находящиеся дома до 70% суток (например: только ходят на работу); Люди, находящиеся дома до 90% суток (то есть выходят только на 2-4 часа); Люди, находящиеся дома более 90% суток (то есть проводят снаружи лишь до 2 часов с небольшим); Отдельно указаны те люди, которые проводят (около) дома 100% времени.

Как проводится анализ?

Результаты содержат понятие «дома», речь идет о «проведенном дома времени». Следует отметить, что местонахождение человека определяется лишь ориентировочно, в частности, согласно данным позиционирования ночью. «Мы не можем точно знать, находится ли человек при этом именно в своем жилье, - пояснил исполнительный директор MindTitan Кристьян Янсонс. - Соответственно мы смотрим, оставался ли человек в течение суток в одном месте или нет».

Анализ анонимных данных о передвижениях абонентов является обыденным делом для операторов мобильной связи. «Только таким образом мы можем обеспечить нормальное функционирование сети и доступность жизненно важных услуг там, где потребителям они действительно нужнее всего. На основании получаемых данных, среди прочего, мы планируем увеличение объема и расширение сети, а также измеряем пользовательский опыт», - сказала Майлийз Плооманн. Но на этот раз аналитики данных применили свои методы для оценивания изменений мобильности населения, то есть наших повседневных передвижений.

«Мы, специалисты по анализу данных, гордимся этой возможностью внести свою лепту в преодоление затронувшего все общество медицинского кризиса. Надеемся, что многолетний опыт обработки данных в сфере мобильной связи поможет нам выполнить эту новую задачу полезным для всего населения образом», - добавил Кристьян Янсонс.

Elisa продолжит работу над этим регулярно обновляемым анализом вместе с остальными операторами мобильной связи и Департаментом статистики. Методология этого уникального анализа была разработана несколько недель назад аналитиками данных из MindTitan совместно с экспертами из Elisa. Результаты анализа также предоставляются государственным ведомствам. Источником являются данные только из сети Elisa, но можно предположить, что общая ситуация практически не отличается от получаемых результатов.

Будучи ответственным оператором, Elisa призывает всех жителей Эстонии серьезно отнестись к просьбе правительства оставаться дома. Хочется верить, что население будет проводить дома еще больше времени (см. синюю и зеленую части диаграммы). Желательно, чтобы как можно больше людей сейчас выходило из дома только на час или два, чтобы немного размяться, подышать свежим воздухом и купить продукты в близлежащем магазине.