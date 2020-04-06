"Реал" начинает распородажу высокооплачиваемых футболистов

Руководство мадридского «Реала» хочет сократить траты на зарплаты футболистам. В связи с этим в ближайшее трансферное окно стан «сливочных» могут покинуть несколько игроков, включая нападающего Гарета Бэйла и полузащитника Хамеса Родригеса, сообщает Championat.com.