«Введу пошлины на нефть»: Трамп предупредил Россию и Саудовскую Аравию

По его словам, речь может идти об очень существенных пошлинах. "Однако я не думаю, что должен это сделать, поскольку Россия не выиграет от этого, как и Саудовская Аравия", - оговорился при этом Трамп. "Это было бы очень плохо для них", - добавил он.