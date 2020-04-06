«Введу пошлины на нефть»: Трамп предупредил Россию и Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп не исключил введения тарифов на импорт нефти, если цены на сырье не стабилизируются. Соответствующее заявление глава американской администрации сделал в воскресенье, пишет DW.com.
По его словам, речь может идти об очень существенных пошлинах. "Однако я не думаю, что должен это сделать, поскольку Россия не выиграет от этого, как и Саудовская Аравия", - оговорился при этом Трамп. "Это было бы очень плохо для них", - добавил он.
Саммит ОПЕК+ перенесен
На фоне ценовой войны Москвы и Эр-Рияда стоимость нефти марки Brent опустилась примерно до 32 долларов за баррель - по сравнению с 65 долларами в конце минувшего года.
Страны ОПЕК+ ранее перенесли экстренный саммит, который был запланирован на 6 апреля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в организации. Новой датой проведения саммита может быть 8 или 9 апреля. Это даст дополнительное время для переговоров по поводу объемов сокращения добычи нефти.