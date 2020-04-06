Канцлер Австрии анонсировал смягчение ограничительных мер

По его словам, при сохранении необходимых мер предосторожности с этого числа к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.

С 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские. Окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля.

Школы, однако, будут закрыты минимум до середины мая, все массовые мероприятия отменены до конца июня.

Продлены ограничения на перемещение граждан

Вместе с тем Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по четырем причинам. Во-первых, чтобы пойти на работу, во-вторых, за - продуктами, в-третьих, чтобы помочь другим людям и, в-четвертых, для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.