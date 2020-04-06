Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

В Эстонии жертвами Covid-19 стали 19 человек

За последние сутки в Эстонии было сделано 864 теста на вирус COVID-19, из которых 11 анализов показали положительный результат. Также прибавилось жертв: умерли еще четыре человека. По состоянию на утро 6 апреля, в связи с коронавирусом в Эстонии в госпитализации нуждались 129 пациентов (55 женщин и 74 мужчины), 14 человек находились на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 62 человека.

"Следующие две недели имеют критическое значение для сдерживания распространения коронавируса, и важно строго соблюдать требования, установленные для предотвращения распространения вируса", - сказал директор правительственных коммуникаций Урмас Сеавер.

Министерство экономики и коммуникаций ввело дополнительные требования, касающиеся вентилирования нежилых зданий и попечительских учреждений во время чрезвычайного положения для уменьшения рисков передачи SARS-CoV-2 при циркуляции воздуха внутри зданий.

Во время состоявшейся сегодня пресс-конференции представитель Департамента здоровья сообщил, что ближайшие две-три недели станут для Эстонии переломными.

Заразившаяся от неизвестного источника и сразу перешедшая на домашний режим советник по развитию благосостояния Вырумааского центра развития, имеющая образования врача Кадри Кангро рассказала о своем опыте борьбы с коронавирусом и поделилась идеями, как организовать сотрудничество между обществом и общественным сектором таким образом, чтобы от нынешних решений была польза и в будущем.

На этой недели больницы по всей Эстонии получат принципы деятельности в плане клинической этики, которые являются инструкцией для больниц и их персонала о том, как распределять ограниченный медицинский ресурс в случае, если пандемия Covid-19 расширится еще больше.

"Я вполне себе законопослушный гражданин: сижу преимущественно дома, за городом, в общественных местах не появляюсь уже несколько недель, еду – хоть и не без трудностей - заказываю по интернету и, в принципе, одобряю карантинные меры. Но вчера меня впервые за все время эпидемии возмутило обращение премьер-министра", - пишет в своем мнении главный редактор Rus.Postimees Олеся Лагашина.

В интервью издают Pealinn профессор медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар сказала, что вирус представляет угрозу для всех, а единственный способ уберечь себя — оставаться дома.

Борьба за выживание

Чтобы продолжать предлагать услуги и зарабатывать на жизнь, некоторые тренеры и организации переходят на виртуальные тренировки; в других случаях, деятельность клуба просто приостановлена на неопределенный срок. Однако многих в связи с этим волнует вопрос: что будет с оплатой ежемесячных взносов, как она изменится?

Чрезвычайное положение, изначально введенное в Эстонии до 1 мая, может быть продлено еще на один месяц, заявил сегодня глава МИД ЭР Урмас Рейнсалу, отвечая на вопросы членов комиссии Рийгикогу по иностранным делам.

В США, как и во многих других странах, столкнувшихся с вышедшей из-под контроля эпидемий коронавируса, ощущается острая нехватка критически важных средств индивидуальной защиты (СИЗ), включая маски и перчатки для медицинских работников.

Торговая сеть Stockmann будет ходатайствовать о санации, а рассматривать заявление будет окружной суд Хельсинки.

На рынке продаж новых автомобилей в Эстонии в марте произошел ожидаемый сильный спад, в сравнении с показателем марта 2019 года новых машин было продано на 24,5% меньше.

Решение правительства остановить прием иностранной рабочей силы и отправить на родину тех, кто останется здесь без работы и у кого истекает ее срок, мягко говоря, беспокоит предпринимателей. Отсутствие квалифицированных рабочих и сезонных работников еще больше усугубит экономический кризис.

Денежные вопросы

Партнеры по коалиции не поддерживают решение Марта Хельме (EKRE) выплатить главам находящихся в его подчинении ведомств премии в столь непростые времена.