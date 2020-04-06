Командам "Формулы-1" предсказали массовые банкротства

«Ситуация может стать разрушительной для команд, и, если она затронет значительное количество команд – больше чем две, то будет угрожать всей «Ф-1».

Думаю ли я, что происходящее прямо сейчас приведет к потере двух команд, если мы не предпримем очень агрессивные меры? Да. На самом деле, я могу себе представить закрытие четырех команд, если не делать правильные шаги.

Учитывая, сколько времени нужно, чтобы создать коллектив «Ф-1», учитывая кризис в экономике и здравоохранении, полагать, что выстроится очередь из желающих купить эти команды… Не думаю, что может быть худший момент для этого. Поэтому я считаю, что «Ф-1» сейчас в очень уязвимом положении», – заявил Браун.

По словам Брауна, команды уже договорились о снижении потолка расходов в следующем году с 175 до 150 миллионов долларов. Глава «Макларена», в свою очередь, считает необходимым дальнейшее уменьшение лимита до 100 миллионов:

«Большинство коллективов, в том числе одна из топ-команд, хотят существенно снизить потолок расходов. Если не ввести достаточно агрессивное ограничение расходов, то некоторые поймут, что необходимо вложить дополнительные средства без возможности вернуть их, и тогда они могут спросить себя: «Зачем нам все это?» Думаю, никто не участвует в «Ф-1» просто для галочки.

Если посмотреть на футбол, все понимают, что «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» скорее выиграют, чем нет, но у каждой команды есть шанс их победить. В «Ф-1» это не так.

Некоторые команды ставят свои спортивные интересы выше общих целей и не понимают, что ставят под угрозу всю «Формулу-1». Можно даже подумать, что им некомфортно в честной борьбе с командами, которых они раньше не воспринимали как конкурентов – возможно, потому что никогда не были в такой ситуации.

С моей точки зрения, спорт – это шанс для каждого соревноваться честно и в равных условиях. В противном случае мы видим тяжеловеса, который хочет драться лишь с представителями среднего веса».

Браун также сообщил, что между командами есть разногласия по поводу того, нужно ли дополнительно откладывать введение нового технического регламента. В настоящий момент правила, изначально запланированные на 2021 год, намечены на сезон-2022, в то время как босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что необходимо отложить введение до 2023 года. Сам Браун выступает за новый регламент с сезона-2022.

Потери команд «Формулы-1» от отмены и переноса стартовых гонок сезона из-за пандемии коронавируса оцениваются в 30-70 миллионов долларов, сообщает Auto Motor und Sport.

В настоящий момент первый Гран-при 2020 года назначен на 14 июня в Канаде, однако уверенности в том, что гонка состоится, нет.

Команды обсуждают возможность снижения потолка расходов – переговоры с участием руководителей команд, президента ФИА Жана Тодта и босса «Формулы-1» Чейза Кэри пройдут в понедельник 6 апреля.