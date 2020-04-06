В случае усиления кризиса больницы должны будут принимать страшные решения

Один из авторов принципов деятельности, член совета по этике Северо-Эстонской региональной больницы, доктор Кристо Эриксон сказал, что составление таких рекомендаций в ситуации пандемии Covid-19 сравнима с обычной практикой по всему миру, например, распределение ресурсов скорой помощи и отделений интенсивной терапии уже картированы в Австрии, Бельгии, Италии, Германии, Великобритании и Швейцарии.

«Такое предусмотрительное поведение является логичным шагом в кризисной ситуации, чтобы быть готовыми к сценариям, которые, будем надеяться, в Эстонии никогда не будут применены, и которые можно предупредить, если люди будут оставаться дома, исполнять правила чрезвычайного положение и заботиться о том, чтобы коронавирус не распространялся. Наша общая ответственность – бороться за то, чтобы в некоторых эстонских больницах не возникло нехватки ресурсов, а врачам не пришлось делать этический выбор и принимать тяжелых решений. Со своей стороны могу заверить, что как врачи мы и в самой критической ситуации будем делать все для того, чтобы спасти жизнь каждого человека».

«Как и во всем мире, расширение пандемии Covid-19 может уже в ближайшее время привести к ситуации, при которой не всем заболевшим хватит соответствующего потребности лечения. Из-за болезни и карантина значительно нарушена нормальная работа врачей, медсестер и другого больничного персонала, а из-за трудностей с поставками нарушена доступность средств индивидуальной защиты, лекарств и других медицинских принадлежностей.

И хотя на уровне государства и больниц предпринимаются серьезные попытки увеличить эти ресурсы, а через введенные для населения ограничения в передвижении притормозить распространение Covid-19, из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии, аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты и персонала может возникнуть ситуация, при которой больничное лечение (в том числе интенсивное лечение) потребуется большему количеству людей, чем больницы в состоянии предложить. Для того чтобы медицинские работники и больницы были лучше подготовлены к принятию тяжелых решений, а пациенты, их родственники и общество в целом эти решения поняли, нужно сформулировать этические основы распределения ограниченных ресурсов», - говорится во введении сформулированных в течение последней недели принципах действий.