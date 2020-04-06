Российское приложение для слежки за гражданами пользуется услугами эстонской фирмы

По сообщениям прессы, приложение отправляет данные на серверы, принадлежащие Data Corporation OÜ, компании, зарегистрированной на Тоомпеа в Таллинне.

По официальной версии московской мэрии, мобильное приложение нужно, чтобы отслеживать местонахождение пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые не были госпитализированы, а лечатся на дому, пишет Коммерсантъ. С помощью доступа к данным GPS приложение контролирует местонахождение пациента, а в случае экстренной ситуации позволяет вызвать помощь.

Приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. При этом фиксируется факт оставления адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом правоохранительные органы.

Пробная версия приложения «Социальный мониторинг» появилась в магазине приложений для смартфонов Google Play 25 марта. Последнее обновление было сделано 30 марта, но к 1 апреля оно исчезло. До удаления приложение было загружено более тысячи раз (точная статистика загрузок не публикуется Google) и было оценено на единицу по пятибалльной системе на основе более чем 4000 отзывов.

Би-би-си приводит слова Лысенко о том, что мэрия готова выдавать смартфон с предустановленным приложением тем, у кого нет современного телефона или же кто не хочет передавать персональные данные со своего личного телефона разработчикам приложения.

Приложению требуется доступ ко многим телефонным ресурсам и датчикам: сохраненным данным, местоположению через GPS, камеру, микрофону, интернет-соединению и Bluetooth, портативным устройствам. Также требуется право совершать телефонные звонки, получать доступ к услугам и изменять настройки телефона.

Для использования приложения пользователь должен сфотографировать себя с помощью телефонной камеры и ввести номер телефона, на который будет отправлено подтверждающее SMS. По данным телеграм-канала @itstorm, посвященного безопасности данных, собранная информация передается в незашифрованном виде на серверы правительства Москвы, а также на сервис identix.one, который занимается распознаванием лиц и принадлежит эстонской компании Data Corporation OÜ. Postimees не удалось получить комментарий от Data Corporation.

Identix.one, в свою очередь, хранит данные на серверах, расположенных в Германии. По данным Налогового-таможенного департамента, оборот компании Data Corporation в четвертом квартале прошлого года составил 26 121 евро, и в ней работают четыре сотрудника. В правление компании входят Владимир Алексеев и Кирилл Широков. Помимо них в фирме прямое или косвенное участие в компании принадлежит российским резидентам Антону Рудову и Ивану Жирову, а также украинцу Льву Рубелю.

Журналисты независимого портала "Эхо Москвы" обеспокоены тем, что Эстония и Германия, которым приложение отправляет данные людей, являются членами НАТО, и это может нанести ущерб безопасности России. В интервью порталу Лысенко парирует эти подозрения, говоря, что вся обработка данных осуществляется в России. «Никакие фотографии или что-то в этом роде не будут отправлены в Эстонию или в другие страны», - сказал Лысенко, заявив, что приложение не нарушает российское законодательство. По его словам, в приложении используются алгоритмы identix.one, а не серверы.

Лысенко также сказал, что доступ приложения к пользовательским данным и файлам на телефоне - всего лишь предположение, на самом деле ничего подобного не происходит. Он добавил, что пациенты, которые беспокоятся о своей конфиденциальности, могут получить телефон от правительства Москвы, который не содержит никакой личной информации.

Москва ввела ограничения на передвижение с понедельника на прошлой неделе, требуя, чтобы подавляющее большинство из примерно 12 миллионов человек города оставалось дома. Разрешается ходить в магазин и аптеку, выносить мусор и гулять с собакой.

Кроме того, Москва планирует внедрить систему QR-кодов, которая позволит властям контролировать, кто и сколько передвигается в общественных местах Перед тем как покинуть дом, пользователь должен использовать приложение для генерации уникального квадратного кода, который должен отображаться по запросу сотрудника полиции. Это даст властям обзор того, кто, как часто и куда перемещался. По словам Лысенко, система будет внедрена, когда правительство Москвы примет соответствующее постановление.

Москва также покрыта широкой сетью камер наблюдения с функцией распознавания лиц. Такая система слежения вызывает беспокойство у правозащитников, которые опасаются, что с завершением вспышки коронавируса она останется в рабочем состоянии.