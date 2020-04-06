Война с гастарбайтерами потрясет сельское хозяйство, строительство и промышленность

В то же время представители фермеров, хуторян и Союза строительных предприятий, что для находящихся в Эстонии гастарбайтеров необходимо сделать исключение до окончания чрезвычайного положения. «Для меня это место, где EKRE просто пытается проводить свою политику», - заявил бывший министр сельской жизни, ныне член Рийгикогу Урмас Круузе (Партия реформ). А именно, ранее EKRE заявляла, что Эстонии не нужны гастарбайтеры на незаполненные рабочие места, кроме того, глава EKRE инициировал поправки к закону, ужесточающие работу иностранцев. «В кризисной ситуации совершенно неприемлемо создавать еще один кризис», - констатировал Круузе.

Дополнительный бюджет на 200 год, предназначенный для смягчения коронакризиса, будет обсуждаться сегодня в Рийгикогу в первом чтении.

Ленно Линк: на работу в животноводство никто не стремится

Член правления Väätsa Agro Ленно Линк ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

- Насколько повлияла бы на ваше предприятие поправка к закону, включенная в проект дополнительного бюджета?

- Сейчас у нас работает 14 украинцев: в животноводстве 12 и на выращивании растений 2. Когда у них кончится краткосрочная регистрация и они будут вынуждены покинуть Эстонию, у нас будут большие проблемы. Ни одного быстрого решения не видно. У нас вывешено объявление в Кассе по безработице, но никто не стремится работать в животноводстве.

- Кого вы ищете?

- Доярок, скотников, ухаживающих за телятами – освободятся все места, где работают украинцы.

- Как сейчас обстоят дела с разрешениями на работу 14 граждан Украины? Когда они истекают?

- В ближайшие четыре месяца у шести украинцев заканчивается регистрация на краткосрочную работу. Вдобавок не хватает еще двух работников, которые в отпуске на Украине и должны были в конце марта вернуться в Эстонию, но больше не могут попасть в страну.

- Как работники относятся к поправке к закону, с ними разговаривали об этом?

- Нет. Не хочу сеять панику. Скорее, мы ждем, какое будет решение и какая поправка будет принята. В украинское инфпространство оно все-таки попадает через нас.

- Вы понимаете, почему правительство хочет изменить закон?

- Я понимаю, что правительство хочет предложить работу своему народу, что понятно, но, с другой стороны, правительство создало меру поддержке по выплате компенсации зарплаты, с помощью которой многие работники могут получить до тысячи евро компенсации. Будем честны, большинство людей, скорее, выберет компенсацию на пару месяцев и попытается на это прожить. Наш уровень зарплат, к сожалению, не таков, чтобы все поспешили из города в деревню, сняли здесь жилье и стали работать в сельском хозяйстве. Мы платим в среднем 1200 евро брутто. Естественно, мы с удовольствием платили бы больше, но тогда литр молока должен будет стоить в магазине больше, чем минеральная вода.

- Идея о том, что, если число безработных вырастет, люди поедут работать в деревню, реалистична?

- Зависит от того, насколько высокой будет безработица. В конце концов, люди все-таки приедут в деревню, если у нас будет для них работа, но точно так же экономический кризис коснется и сельскохозяйственных предприятий. В какой-то момент мы должны будем начать снижать зарплаты. На данный момент многие крупные предприятия в других секторах сократили людей и снизили зарплаты. В сельском хозяйстве это, очевидно, вопрос времени.

Сокращать людей в сельском хозяйстве все же очень сложно, поскольку животным уход и забота необходимы 24/7. Но, если пойти по этому пути, это означает уменьшение объема производства и количества животных, которое было бы губительно для предприятий, поскольку с уменьшением поголовья скота снизится эффективность. Все крупные сельскохозяйственные предприятия Эстонии работает на максимуме эффективности и особ нигде ничего нельзя подкрутить.

- Вы планировали нанять сезонных работников из-за рубежа?

- Весной мы обычно арендовали иностранную рабочую силу. С двумя украинцами мы теперь вынуждены управляться на выращивании растений, но большая проблема в животноводстве. Животное же не станет ждать полдня. На поле еще можно сделать необходимое на день-два позже, но в животноводстве это вопрос часов, когда все должно быть сделано.

- Особого натиска на вакансии нет?

- Вообще нет. У нас неделю висело объявление о работнике на животноводческую ферму, был один звонок – от Кассы по безработице, которая выясняла, как у нас дела с поисками работников.

- Человек, который работал, например, в обслуживании или сфере питания, может получить у вас работу?

- Естественно, может. Все зависит от желания человека. Люди, которые у нас работают, ничем не отличаются от других Работник должен любить животных и хотеть заниматься сельским трудом, тогда все возможно. Работа у нас относительно физическая, но очень хорошо справляются с ней и пожилые люди, и женщины, главное, чтобы было усердие.

- Т.е. разговоры о том, что на обучение доярки уходит месяц, - не правда?

- Зависит от человека. Некоторые учатся за неделю, у других уходит месяц. Это как в каждой специальности.