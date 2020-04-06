Война с гастарбайтерами потрясет сельское хозяйство, строительство и промышленность

Решение правительства остановить прием иностранной рабочей силы и отправить на родину тех, кто останется здесь без работы и у кого истекает ее срок, мягко говоря, беспокоит предпринимателей. Отсутствие квалифицированных рабочих и сезонных работников еще больше усугубит экономический кризис, пишет Postimees.
«Когда у украинцев кончится регистрация для кратковременной работы и они будут вынуждены уехать, мы окажемся в большой беде. Ни одного быстрого решения не видно», - сказал член правления сельскохозяйственного предприятия Väätsa Agro Ленно Линк. Сейчас на предприятии работает 14 украинцев, из которых у шести регистрация для краткосрочной работы закончится в ближайшие четыре месяца. Предприятие рассчитывало на еще двух работников, которые должны были присоединиться, но из-за введенного в конце марта чрезвычайного положения они не попали в Эстонию.
Когда рабочих рук станет меньше, у фирмы из Ярвамаа, дающей в зависимости от сезона работу примерно для ста человек, возникнет проблема: кто и как быстро заполнит рабочие места. «У нас неделю висело объявление о поиске работников на животноводческую ферму, и по нему был один звонок – это была Касса по безработице, которая интересовалась, как у нас дела с поиском работников», - привел пример Линк.
Количество безработных растет
1 апреля в Эстонии находились 18 788 гастарбайтеров с краткосрочным разрешением на работу. Однако в кризисной ситуации у нас выросло количество своих безработных: если в конце февраля в Эстонии был зарегистрирован 36 681 безработный, то в конце марта – уже 40 910. И хотя идея предложить работу местным жителям, по мнению Линка, понятна, это сложнее сделать, чем кажется. На то есть три причины: мера поддержки Кассы по безработице (пособие на зарплату в размере до 1000 евро) по крайней мере пару месяцев будет держать людей вне рынка труда, уровень зарплат в деревне горожан не привлекает и лишь вопрос времени, когда и сельскохозяйственным предприятиям придется снижать зарплаты, чтобы сократить расходы.
Гастарбайтеры нужны везде
Ходатайства о краткосрочной работе за три месяца
Строительство 3177
Обрабатывающая промышленность 1682
Сельское хозяйство, лесная промышленность и рыболовство 1012
Прочее обслуживание 533
Транспорт и логистика 530
Гостиницы и питание 417
Административная и вспомогательная деятельность 301
Информация и связь 226
Оптовая и розничная торговля;
Ремонт моторно-транспортных средств и мотоциклов 223
Искусство, развлечения и досуг 69
Сфера недвижимости 65
Финансы и страхование 61
Профессиональная, научная и техническая деятельность 41
Водоснабжение, канализация, переработка отходов и загрязнений 41
Образование 38
Электроэнергия, электро-, газо- и пароснабжение, а также кондиционирование воздуха 35
Горная промышленность 17
Здравоохранение и социальная опека 17
Публичное администрирование и гособорона; обязательное социальное страхование 3
Домашнее хозяйство 3
Сфера не определена 27
Всего 8518
Источник: Министерство внутренних дел
Гражданство работников с краткосрочным видом на работу
Украина 13 778
Беларусь 1199
Россия 894
Молдова 736
Узбекистан 518
Прочее 1663
Всего 18 788
Источник: Департамент полиции и погранохраны
По мнению Палаты сельского хозяйства и торговли, сельскохозяйственным предприятиям для начавшихся в апреле весенних работ понадобится около 2000 иностранных сельхозработников. Палате сообщили о себе минимум 75 фирм, где во время чрезвычайного положения должны были приступить к работе около 400 преимущественно украинских работников. Еще до начала мая на этих предприятиях закончится вид на работу почти у ста гастарбайтеров.
Под серьезный удар поправка к закону ставит также строительство и промышленность, где в последние три месяца было подано больше всего ходатайств для регистрации краткосрочной иностранной рабочей силы. Если в строительстве насчитывается примерно 3500-5000 гастарбайтеров, что примерно 10-15 всех строительных рабочих, поправка к закону может серьезно коснуться 300-500 строительных фирм, сказал председатель правления Союза строительных предприятий Каупо Колсар.
Поскольку работника с необходимой квалификацией на местном рынке трудно найти, некоторые субподрядчики отступают от своих договорных обязательств, что, в свою очередь, ставят в сложное положение генподрядчиков и заказчиков, уточнил Колсар. Оставшийся без работы работник гостиницы или ресторана тоже не сможет заменить, к примеру, квалифицированного сварщика. «Поэтому я считаю, что план государства заполнить освободившиеся после гастарбайтеров места жителями Эстонии в строительном секторе не сработает», - сказал Колсар.
Исполнительный директор Союза машиностроительных предприятий Трийн Плоомпуу отметила, что предприятия-субподрядчики могли предложить своим клиентам достаточно гибкие условия прежде всего благодаря иностранной рабочей силе, почти 30% работников в секторе – иностранцы.
Важно смотреть в будущее
Машиностроительная и металлургическая промышленность, составляющая большую часть эстонской обрабатывающей промышленности, не привлекательна для эстонцев в плане карьеры, многие обученные в Эстонии специалисты уехали работать в Скандинавию. «Многие руководители вложились и стали искать эстонцев на работу, но пришли к результату, что их можно разве что перекупить у другой фирмы, что не является решением», - сказала Плоомпуу.
По ее словам, поправка к закону была бы логична лишь в том случае, если бы государство могло регулировать заполняемость учебных мест в высшем и профессиональном образовании или поддерживало бы предприятия инвестициями в автоматизацию, роботизацию или цифровизацию.
По словам Плоомпуу, сохранение промышленности должно иметь ключевое значение. «Когда кризис кончится, будет важно, какой будет стартовая позиция при начале выполнения новых заказов. Без квалифицированной рабочей силы не обойтись. Если правительство до сих пор не интересовалось тем, как идут дела у машинной промышленности, то с помощью одних только лозунгов невозможно управлять предприятия, занятыми в глобальном бизнесе», - сказала Плоомпуу.
«Кто внутри, тот внутри, но снаружи новых не будет», - заявил министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в середине марта, когда погранохрана остановила прием ходатайств о регистрации иностранной рабочей силы в Эстонии.
Предприятия просят об исключениях
Однако в законопроекте о дополнительном госбюджете на 2020 году, отправленном в Рийгикогу, есть поправка, согласно которой граждане третьих стран, у которых заканчивается вид на работу и которые останутся без работы, при первой возможности будут отправлены домой. Правда, Хельме заявил, что правительство в случае затянувшегося чрезвычайного положения может продлить срок работы иностранцев, «Однако подчеркиваю, что такая возможность – большое исключение. Сегодня, в первый месяц чрезвычайного положения, такого плана нет», - пояснил Хельме.
В то же время представители фермеров, хуторян и Союза строительных предприятий, что для находящихся в Эстонии гастарбайтеров необходимо сделать исключение до окончания чрезвычайного положения. «Для меня это место, где EKRE просто пытается проводить свою политику», - заявил бывший министр сельской жизни, ныне член Рийгикогу Урмас Круузе (Партия реформ). А именно, ранее EKRE заявляла, что Эстонии не нужны гастарбайтеры на незаполненные рабочие места, кроме того, глава EKRE инициировал поправки к закону, ужесточающие работу иностранцев. «В кризисной ситуации совершенно неприемлемо создавать еще один кризис», - констатировал Круузе.
Дополнительный бюджет на 200 год, предназначенный для смягчения коронакризиса, будет обсуждаться сегодня в Рийгикогу в первом чтении.
Ленно Линк: на работу в животноводство никто не стремится
- Насколько повлияла бы на ваше предприятие поправка к закону, включенная в проект дополнительного бюджета?
- Сейчас у нас работает 14 украинцев: в животноводстве 12 и на выращивании растений 2. Когда у них кончится краткосрочная регистрация и они будут вынуждены покинуть Эстонию, у нас будут большие проблемы. Ни одного быстрого решения не видно. У нас вывешено объявление в Кассе по безработице, но никто не стремится работать в животноводстве.
- Кого вы ищете?
- Доярок, скотников, ухаживающих за телятами – освободятся все места, где работают украинцы.
- Как сейчас обстоят дела с разрешениями на работу 14 граждан Украины? Когда они истекают?
- В ближайшие четыре месяца у шести украинцев заканчивается регистрация на краткосрочную работу. Вдобавок не хватает еще двух работников, которые в отпуске на Украине и должны были в конце марта вернуться в Эстонию, но больше не могут попасть в страну.
- Как работники относятся к поправке к закону, с ними разговаривали об этом?
- Нет. Не хочу сеять панику. Скорее, мы ждем, какое будет решение и какая поправка будет принята. В украинское инфпространство оно все-таки попадает через нас.
- Вы понимаете, почему правительство хочет изменить закон?
- Я понимаю, что правительство хочет предложить работу своему народу, что понятно, но, с другой стороны, правительство создало меру поддержке по выплате компенсации зарплаты, с помощью которой многие работники могут получить до тысячи евро компенсации. Будем честны, большинство людей, скорее, выберет компенсацию на пару месяцев и попытается на это прожить. Наш уровень зарплат, к сожалению, не таков, чтобы все поспешили из города в деревню, сняли здесь жилье и стали работать в сельском хозяйстве. Мы платим в среднем 1200 евро брутто. Естественно, мы с удовольствием платили бы больше, но тогда литр молока должен будет стоить в магазине больше, чем минеральная вода.
- Идея о том, что, если число безработных вырастет, люди поедут работать в деревню, реалистична?
- Зависит от того, насколько высокой будет безработица. В конце концов, люди все-таки приедут в деревню, если у нас будет для них работа, но точно так же экономический кризис коснется и сельскохозяйственных предприятий. В какой-то момент мы должны будем начать снижать зарплаты. На данный момент многие крупные предприятия в других секторах сократили людей и снизили зарплаты. В сельском хозяйстве это, очевидно, вопрос времени.
Сокращать людей в сельском хозяйстве все же очень сложно, поскольку животным уход и забота необходимы 24/7. Но, если пойти по этому пути, это означает уменьшение объема производства и количества животных, которое было бы губительно для предприятий, поскольку с уменьшением поголовья скота снизится эффективность. Все крупные сельскохозяйственные предприятия Эстонии работает на максимуме эффективности и особ нигде ничего нельзя подкрутить.
- Вы планировали нанять сезонных работников из-за рубежа?
- Весной мы обычно арендовали иностранную рабочую силу. С двумя украинцами мы теперь вынуждены управляться на выращивании растений, но большая проблема в животноводстве. Животное же не станет ждать полдня. На поле еще можно сделать необходимое на день-два позже, но в животноводстве это вопрос часов, когда все должно быть сделано.
- Особого натиска на вакансии нет?
- Вообще нет. У нас неделю висело объявление о работнике на животноводческую ферму, был один звонок – от Кассы по безработице, которая выясняла, как у нас дела с поисками работников.
- Человек, который работал, например, в обслуживании или сфере питания, может получить у вас работу?
- Естественно, может. Все зависит от желания человека. Люди, которые у нас работают, ничем не отличаются от других Работник должен любить животных и хотеть заниматься сельским трудом, тогда все возможно. Работа у нас относительно физическая, но очень хорошо справляются с ней и пожилые люди, и женщины, главное, чтобы было усердие.
- Т.е. разговоры о том, что на обучение доярки уходит месяц, - не правда?
- Зависит от человека. Некоторые учатся за неделю, у других уходит месяц. Это как в каждой специальности.