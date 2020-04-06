Прокремлевские СМИ: доставленные в Эстонию маски — это гуманитарная помощь России

Как написал анализирующий антиэстонскую деятельность блог Propastop, на прошлой неделе в Эстонии, где действует чрезвычайное положение, стало известно, что в четверг, 2 апреля, в Таллинне приземлился самолет с большим количеством защитных масок. Изделия, купленные в рамках общего заказа Эстонии и Латвии и доставленные в нашу страну с помощью Hansapost, должны устранить недостаток средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Прокремлевские СМИ представили это событие как помощь России бедствующей Эстонии. «Российский самолет доставил из Китая в Эстонию маски, халаты и перчатки», озаглавил новость eadaily.com, «Российские пилоты помогли странам Балтии в борьбе с коронавирусом», сообщила «Российская газета», «Российский авиаборт доставил в Эстонию гуманитарную помощь из Китая», написал сайт antimaidan.com, «Россия везет в Эстонию маски и перчатки, а США ПТРК «Джавелин»», утверждал ресурс vpk-news.ru. Новости в таком же ключе появились и на некоторых других порталах, в качестве иллюстрации использовалась фотография транспортного самолета с российским флагом.

Маски — это не помощь России

Действительно, маски доставил в Таллинн грузовой самолет ИЛ-76 российской авиакомпании «Волга — Днепр», но речь не идет о гуманитарной помощи восточного соседа. Маски куплены на эстонские деньги, а названная авиакомпания является давним логистическим партнером Hansapost, которую выбрали из-за согласия доставить гуманитарный груз по выгодной цене.

В настоящий момент словосочетание «Российская гуманитарная помощь Эстонии» под пропагандистским соусом не очень распространено, но это может произойти в любой момент. Этот случай можно поставить в один ряд с пропагандистской помощью Кремля Италии, США, Ирану и другим странам.

То, что благотворительность на самом деле является пропагандистским посланием режима Путина, которое используется с целью преодоления международной изоляции, отмечали различные издания, например, Би-би-си, Coda и Foreign Policy.

Можно ли было избежать этого инцидента? Конечно, если бы Hansapost или правительство Эстонии знали бы о возможной угрозе пропаганды. Предупреждающие знаки витали в воздухе, ведь о «помощи» Италии со стороны Кремля много писали в том числе и эстонские СМИ. В дальнейшем следует учитывать, что любое сотрудничество с Россией может внезапно стать рабочим инструментом для прокремлевской пропаганды.

И вчера, 5 апреля, прибывшую посылку доставила российская авиакомпания Pegas Fly. Вызовет ли этот рейс волну пропагандистских новостей, пока не понятно.