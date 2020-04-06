Ученые: лекарство от паразитов уничтожает коронавирус в лаборатории за 48 часов

Проведенное в Университете Монаша исследование показало, что разовая доза лекарства Ivermektiin может остановить рост вируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре. «Мы пришли к выводу, что даже разовая доза может в течение 48 часов по сути удалить весь вирус РНА, то есть вирусный генетический материал, и даже за 24 часа он действительно значительно сократился», - сказал в пятницу научный сотрудник Института биомедицины Монаши доктор Киль Вагстафф.

Следующим шагом для ученых будет изучение эффективной дозы лекарства, которая была бы безопасна для человека. «В то время, как у нас имеется мировая пандемия и нет конкретного лекарства, наличие соединения, которое уже доступно по всему миру, могло бы раньше помочь людям», - сказал доктор Вагстафф. Ученые считают, что это помогло бы выиграть время, пока не будет разработана вакцина.

До того, как Ivermektiin можно будет использовать для борьбы с коронавирусом, препарат должен пройти клинические исследования.

Ivermektiin является препаратом для лечения от паразитов, одобренным Департаментом лекарств США, которое в лабораторных условиях оказалась эффективным в том числе против ВИЧ, лихорадки денге и гриппа.

Исследование стало совместной работой Института биомедицины Монаши и Института инфекций и иммунитета Петера Доэрти, результаты которого были опубликованы в научном журнале Antiviral Research.