Пн, 6.04.2020
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Поход в соседнюю страну за сигаретами закончился штрафом за нарушение карантина

TAI kutsub üles inimesi suitsetamisest loobuma.

ФОТО: Shutterstock

Житель региона возле франко-испанской границы заблудился в Пиренеях, когда отправился в Испанию, чтобы купить сигарет. Об этом 5 апреля сообщило агентство France-Presse. 

Многие французы, проживающие в приграничных районах, предпочитают закупаться табачными изделиями в соседних странах, так как цена на них там обычно ниже, чем во Франции, пишет Elu24.

Как сообщили во взводе жандармерии в Западных Пиренеях, курильщика обнаружили в местечке Ле Пертюс. Он был истощен и дрожал от холода. Для его эвакуации властям пришлось задействовать вертолет гражданской авиации.

Молодой человек выехал из Перпиньяна на автомобиле и направлялся в Ла-Жункеру, но на пограничном контроле между Францией и Испанией его развернули. Тогда он решил идти пешком по маршруту для походников, надеясь пересечь границу в горах, однако осуществить план не удалось: он свалился в ручей, затем запутался в колючих кустарниках и тогда решил позвать на помощь.

После эвакуации на вертолете молодому человеку выписали штраф в размере 135 евро за несоблюдение карантина.

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