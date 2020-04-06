Поход в соседнюю страну за сигаретами закончился штрафом за нарушение карантина

Многие французы, проживающие в приграничных районах, предпочитают закупаться табачными изделиями в соседних странах, так как цена на них там обычно ниже, чем во Франции, пишет Elu24.

Как сообщили во взводе жандармерии в Западных Пиренеях, курильщика обнаружили в местечке Ле Пертюс. Он был истощен и дрожал от холода. Для его эвакуации властям пришлось задействовать вертолет гражданской авиации.

Молодой человек выехал из Перпиньяна на автомобиле и направлялся в Ла-Жункеру, но на пограничном контроле между Францией и Испанией его развернули. Тогда он решил идти пешком по маршруту для походников, надеясь пересечь границу в горах, однако осуществить план не удалось: он свалился в ручей, затем запутался в колючих кустарниках и тогда решил позвать на помощь.