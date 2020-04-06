Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. ФОТО: Yoshitaka Sugawara/AP

Япония готовится к введению чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Это может произойти уже во вторник, сообщают агентства Рейтер и Франс-пресс со ссылкой на местные СМИ.

Как передает Рейтер со ссылкой на японского вещателя TBS, режим чрезвычайного положения распространится на Токио, три соседних с ним префектуры, а также Осаку, и может продлиться шесть месяцев. Главы префектур сами будут решать, как долго ограничительные меры будут действовать на их территориях.

Японское правительство готовит пакет мер стимуляции экономики на миллиарды долларов. Коронавирус уже повысил риск рецессии в стране.

Ожидается, что премьер-министр Синдзо Абэ объявит об этих планах в понедельник вечером.

В Японии выявлено более 3500 зараженных коронавирусом, 85 человек скончались от вызываемой им болезни Covid-19. Эти цифры не так высоки, как в странах, находящихся в эпицентре пандемии (в США уже более 335 000 зараженных и почти 10 000 смертей), но число новых случаев продолжает неуклонно расти, особенно в Токио.

В воскресенье в столице Японии было зарегистрировано 148 новых заражений, общее число известных случаев в Токио превысило 1000.

Хотя власти Токио уже обращались к гражданам с призывом снизить темп обычной жизни и оставаться дома, есть мнение, что из-за вспышки заболеваемости в столице официальное чрезвычайное положение требовалось ввести раньше.

"Его надо было ввести максимум 1 апреля", - цитирует агентство Рейтер директора Института здравоохранения при Королевском колледже Лондона Кенджи Сибую.

Не приказ, а просьба

Ожидается, что режим чрезвычайного положения должен затронуть не всю страну, а только регионы с высокой концентрацией инфицированных: Токио и его пригороды и несколько других.

По закону, пересмотренному в марте с учетом угрозы коронавируса, правительство Японии может объявить чрезвычайное положение в стране при наличии смертельной опасности для граждан.

Режим будет менее строгим, чем в других странах мира в данный момент. С призывом оставаться дома к гражданам обратятся главы регионов страны. Они также попросят приостановить деятельность организаций и работу заведений, где скапливается много людей. Общественный транспорт продолжит работу.

В рамках чрезвычайного положения власти смогут конфисковывать здания и земли на нужды борьбы с коронавирусом.

По японскому законодательству, власти могут только рекомендовать гражданам оставаться дома - не приказывать. Наказаний за неповиновение не предусмотрено, однако эксперты считают, что рекомендации с высокой вероятностью будут соблюдаться из-за высокого уровня уважения к власти в стране и давления общественного мнения.

О первых случаях заражения в Японии стало известно в январе. К изумлению представителей министерства образования, уже в феврале премьер-министр Синдзо Абэ объявил о закрытии школ до апреля, когда в стране начинается новый учебный год.