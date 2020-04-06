Врач: не нужно сейчас еще больше укреплять иммунную систему

Заведующая Центром иммунологии-аллергологии Ида-Талллиннской центральной больницы доктор Криста Ресс ФОТО: Ида-Таллиннская центральная больница.

Иммунная система защищает нас ото всего, что может атаковать тело: «Это как бы наши вооруженные силы, образно говоря: иммунная система она состоит из артиллерии и снайперов. Артиллерия находится на линии обороны, где какая-то болезнь нас атакует: она пытается изгнать из тела и убрать все возбудители болезни, все чужеродные организмы. В то же время снайперы учатся, кого конкретно нужно зачищать. Когда снайперы начинают работать, действие иммунной системы является наиболее эффективным».

«Снайперы появляются тогда, когда вирус уже проник в организм: возникновение антител – это один из типов снайперов, которые учатся работать в отношении конкретного возбудителя болезни. Любое обучение требует времени, и сейчас для того, чтобы начать распознавать коронавирус, иммунной системе нужно время. Поэтому антитела возникают не сразу, а через неделю-две после заражения».

По словам доктора Ресс, в действительности иммунная система может справиться и с коронавирусом, но она перенапрягается: «Этот вирус по сути неизвестен нашей иммунной системе. Но когда вирус начинает работать в теле, он вызывает воспалительную реакцию, а артиллерия реагирует слишком активно. Поэтому воспаление, которое возникает, оказывается настолько сильным».

«На основании имеющихся сейчас знаний, мы считаем, что сильные реакции, которые возникают у больных коронавирусом с тяжелым течением, обусловлены тем, что антивирусная реакция иммунной системы и сила борьбы против охваченных вирусом клеток слишком велики».

Поэтому нет надобности еще больше укреплять иммунную систему: «Глядя на то, какие антивоспалительные вещества освобождаются в нашем теле из-за вызванного вирусом воспаления и те усилители иммунной системы, которые нам предлагаются, можно заметить, что мы укрепляем ту самую артиллерию, которая без разбора убивает все. Эти усилители иммунитета вызывают у нас повышение температуры, осложнения, воспаления».

В нынешней ситуации, по словам доктора Ресс, человеку нужно вести себя обычным образом: рекомендуется небольшая активность на свежем воздухе, конечно, не в компании, нормальный сон, который во многом помогает нашему организму бороться с разными болезнями, а также здоровое питание: «Я могу повторить основной призыв: оставайтесь дома, держите дистанцию. Наша иммунная система может с этим справиться, если мы не поставим перед ней слишком большую задачу».

Говорилось о так называемом коллективном иммунитете, но он требует времени: «Это длительный процесс, зависящий от того, как вирус распространяется в нашей популяции. Это требует 6-12 месяцев, то есть ждать эффекта коллективного иммунитета нам нужно не раньше следующего сезона».