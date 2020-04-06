Празднование 9 мая возле Бронзового солдата зависит от того, продлят ли чрезвычайное положение

В условиях чрезвычайного положения все публичные мероприятия в период с 13 марта по 30 апреля были отменены, в том числе и зарегистрированное Андреем Гончаровым еще до объявления чрезвычайного положения мероприятие "Празднование Дня Победы. Бессмертный полк", в рамках которого предполагалось шествие по улицам Одра и Фильтри.

"Какие общественные мероприятия разрешат провести в мае, пока неизвестно - все зависит от того, продлят ли чрезвычайное положение и какие ограничения в связи с распространением коронавируса будут действовать в отношении публичных мероприятий", - сказала пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.