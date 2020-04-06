Нарвитяне, которые не носят на улице маску: станет обязательным - наденем

Людей в медицинских масках или в респираторах на улицах Нарвы найти не сложно, но подавляющее большинство прохожих ими не пользуется. Вчера руководитель чрезвычайного положения, премьер-министр Юри Ратас призвал жителей Эстонии постоянно носить маски в общественных местах. Корреспондент Rus.Postimees спросил у жителей Нарвы, как они относятся к этому призыву.
Людмила не пользуется маской, но сейчас постоянно использует в общественных местах медицинские перчатки.
“Маски нужно еще где-то брать. И перчатки у меня заканчиваются, и дезинфектор. Пойду сейчас в Maxima, может быть, там есть, - говорит Людмила. - Если всех обяжут носить маски - почему бы и не одеть? Только ведь, по-моему, через каждые два часа маску нужно менять. Получается, только до магазина сходить и выбросить - дома-то ее незачем носить, я так понимаю”.
Любовь также не пользуется маской, но не снимает кожаные перчатки, а если прохожий вызывает подозрение, поднимает на лицо шарф.
“Эти маски ненадолго, это всё чепуха, - считает Любовь. - Нужны нормальные респираторы. А вообще маски должны носить больные, а не здоровые”.
“Кто-то носит, кто-то нет. Если скажут, что обязательно, тогда буду носить”, - говорит нарвитянка Нина.
Нина рассказала также, что обязательно дезинфицирует руки в магазинах.
Пенсионерка Валентина не знает, как относиться к инициативе Юри Ратаса.
“Если я не болею, мне же, наверное, не обязательно надевать маску, - рассуждает она. - Поэтому я не одеваю. В магазин я редко хожу. Сейчас я вышла, чтобы просто пройтись. У меня больные ноги, и мне, хоть часик, но нужно двигаться. Но я соблюдаю все правила. Стараюсь ни с кем не общаться”.
Сергей носит маску на улице. Он рассказал, что в Eesti Energia, где он работает, очень многие ходят в масках. И к инициативе премьера Сергей относится хорошо:
“Я согласен, полностью. Надо себя обезопасить и семью”, - сказал он.
Ольга призналась, что одела маску перед выходом на улицу впервые.
“Иду в аптеку. Решила, что в аптеку лучше надеть маску”, - рассказала она.
Женщина призналась, что на улице чувствует себя неуютно в маске, кажется, что все на нее смотрят.
“Я даже не знаю. Вряд Ли. Зачем это? - рассуждает пенсионер Владимир. - Сказали, кто заражен, тот должен в маске ходить. А мне-то не надо. Да мы вообще почти не выходим из дома - до магазина и обратно домой. Дача вот скоро начнется, так вообще туда уедем”.