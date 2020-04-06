Нарвитяне, которые не носят на улице маску: станет обязательным - наденем

Людмила не пользуется маской, но сейчас постоянно использует в общественных местах медицинские перчатки.

Сергей носит маску в общественных местах и говорит, что так поступают многие его коллеги. ФОТО: Николай Андреев

“Маски нужно еще где-то брать. И перчатки у меня заканчиваются, и дезинфектор. Пойду сейчас в Maxima, может быть, там есть, - говорит Людмила. - Если всех обяжут носить маски - почему бы и не одеть? Только ведь, по-моему, через каждые два часа маску нужно менять. Получается, только до магазина сходить и выбросить - дома-то ее незачем носить, я так понимаю”.

Любовь также не пользуется маской, но не снимает кожаные перчатки, а если прохожий вызывает подозрение, поднимает на лицо шарф.

“Эти маски ненадолго, это всё чепуха, - считает Любовь. - Нужны нормальные респираторы. А вообще маски должны носить больные, а не здоровые”.

“Кто-то носит, кто-то нет. Если скажут, что обязательно, тогда буду носить”, - говорит нарвитянка Нина.

Нина рассказала также, что обязательно дезинфицирует руки в магазинах.

Пенсионерка Валентина не знает, как относиться к инициативе Юри Ратаса.

“Если я не болею, мне же, наверное, не обязательно надевать маску, - рассуждает она. - Поэтому я не одеваю. В магазин я редко хожу. Сейчас я вышла, чтобы просто пройтись. У меня больные ноги, и мне, хоть часик, но нужно двигаться. Но я соблюдаю все правила. Стараюсь ни с кем не общаться”.

Сергей носит маску на улице. Он рассказал, что в Eesti Energia, где он работает, очень многие ходят в масках. И к инициативе премьера Сергей относится хорошо:

“Я согласен, полностью. Надо себя обезопасить и семью”, - сказал он.

Ольга впервые вышла на улицу в маске и чувствует себя неуютно, потому что человек в медицинской маске вызывает повышенное внимание окружающих. ФОТО: Николай Андреев

Ольга призналась, что одела маску перед выходом на улицу впервые.

“Иду в аптеку. Решила, что в аптеку лучше надеть маску”, - рассказала она.

Женщина призналась, что на улице чувствует себя неуютно в маске, кажется, что все на нее смотрят.