Видео ⟩ Полиция просит помощи в расследовании поджога

Полиция просит помощи в установлении личности людей, которые подожгли автомобиль в Нарве на ул. Креэнхольми 23 июня прошлого года.
23 июня в 2 часа ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Креэнхольми горит автомобиль Toyota Yaris.
Люди в данном происшествии не пострадали, но был нанесен ущерб почти в 16 000 евро.
Полиция просит всех, кто опознает мужчин на видео либо обладает информацией об этом происшествии, связаться с Нарвским отделением полиции по электронной почте sergei.maslennikov@politsei.ee или по номеру 53025532.
По данному происшествию ведется уголовное делопроизводство по статье о порче и уничтожении вещи.