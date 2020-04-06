Пн, 6.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Полиция просит помощи в расследовании поджога

Видео ⟩ Полиция просит помощи в расследовании поджога

Полиция просит помощи в установлении личности людей, которые подожгли автомобиль в Нарве на ул. Креэнхольми 23 июня прошлого года.

23 июня в 2 часа ночи Центр тревоги получил сообщение о том, что в Нарве на улице Креэнхольми горит автомобиль Toyota Yaris.

Люди в данном происшествии не пострадали, но был нанесен ущерб почти в 16 000 евро.

Полиция просит всех, кто опознает мужчин на видео либо обладает информацией об этом происшествии, связаться с Нарвским отделением полиции по электронной почте sergei.maslennikov@politsei.ee или по номеру 53025532.

По данному происшествию ведется уголовное делопроизводство по статье о порче и уничтожении вещи.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ