В тюрьмах Эстонии не планируется проводить массовое тестирование на коронавирус

«На данный момент ни одного нового инфицированного больше не появилось. Наряду с тестированием потенциально больных и тестированием по случайной выборке мы на всякий случай включили в число тестируемых несколько сотрудников, которые недавно контактировали с инфицированным сотрудником. Поскольку он в последний раз исполнял служебные обязанности 17 марта, маловероятно, что он передал дальше инфекцию», - сказала BNS советник по публичным связям службы тюрем Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ.

В минувшую субботу у сотрудника Тартуской тюрьмы выявили коронавирус — всего по состоянию на субботу были проанализированы пробы, взятые у 59 сотрудников тюрьмы, из которых 58 дали негативный результат.

Также протестировали десять заключенных с гриппоподобными симптомами, но их результаты также были негативными.