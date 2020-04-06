В тюрьмах Эстонии не планируется проводить массовое тестирование на коронавирус

В связи с выявленным на прошлой неделе у сотрудника тюрьмы коронавирусом массовое тестирование проводиться не будет.
«На данный момент ни одного нового инфицированного больше не появилось. Наряду с тестированием потенциально больных и тестированием по случайной выборке мы на всякий случай включили в число тестируемых несколько сотрудников, которые недавно контактировали с инфицированным сотрудником. Поскольку он в последний раз исполнял служебные обязанности 17 марта, маловероятно, что он передал дальше инфекцию», - сказала BNS советник по публичным связям службы тюрем Министерства юстиции Теэле Сихтмяэ.
В минувшую субботу у сотрудника Тартуской тюрьмы выявили коронавирус — всего по состоянию на субботу были проанализированы пробы, взятые у 59 сотрудников тюрьмы, из которых 58 дали негативный результат.
Также протестировали десять заключенных с гриппоподобными симптомами, но их результаты также были негативными.
Все сотрудники тюрем входят в приоритетную группу, у которой в первую очередь берут пробу на коронавирус, если возникают подозрения. Кроме того, по случайной выборке тестируют сотрудников тюрем без подозрений на коронавирус.