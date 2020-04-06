Пьяный тинейджер без водительских прав угнал рейсовый автобус

Сегодня утром в 6.20 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что с автовокзала Рапла пропал автобус, который водитель на некоторое время оставил без присмотра. Сотрудники полиции, которые ответили на вызов, начали выяснять обстоятельства инцидента в сотрудничестве с автобусной компанией.

Оказалось, что на автовокзале в Рапла молодой человек сидел в пустом автобусе с работающим двигателем. Он успел проехать из Рапла в Кехтна и оттуда в волость Сауэ в округе Харью, где был задержан полицейским патрулем на дороге Вана-Туула в 7.35.

Полиция измерила степень алкогольного опьянения у 19-летнего мужчины за рулем. Полиция также выяснила, что мужчина не имел права управлять автомобилем и в прошлом уже привлекался к ответственности за это.

«Что побудило молодого человека угнать автобус и куда он хотел поехать на нем, должно выяснить начатое производство. Для начала мы отправили его протрезвляться, но я надеюсь, что мы сможем получить от него объяснение в ближайшее время. Своим поведением мужчина подверг опасности себя и всех других участников дорожного движения, и хорошо, что никто не пострадал. Я также хотел бы поблагодарить внимательного гражданина, который перед самым задержанием рассказал нам о виляющем автобусе», - сказала старший следователь раплаского полицейского участка Аннели Пийриметс.