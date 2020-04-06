Полиция Эстонии задержала латыша, разыскиваемого за наркопреступления

Руководитель криминального бюро Ляэнеской префектуры Нильс Семпельсон сказал, что к задержанию этого человека привела последовательная работа сотрудников полиции.

«Собранные доказательства указывали на то, что 48-летний мужчина занимался выращиванием конопли и ее незаконным распространением, которое приносило доход», - сказал Семпельсон.

«По предварительной информации, мужчина скрылся в Эстонии от латвийских полицейских, которые искали его в Латвии за аналогичные преступления», - пояснил начальник криминального бюро.

Семпельсон добавил, что перед задержанием 48-летний мужчина передал не менее 1600 граммов конопли 33-летнему мужчине, который также был задержан полицией на месте происшествия.

Во время задержания мужчин было обнаружено и изъято в общей сложности около 2700 граммов конопли, что достаточно, чтобы вызвать наркотическое опьянение как минимум у 3600 человек. Кроме того, по месту жительства 48-летнего задержанного в Пярнумаа было конфисковано 215 растений конопли.

По словам прокурора Ольгерда Пертерселла, количество обнаруженных и изъятых наркотиков указывает на систематичность действий. «У нас есть обоснованное подозрение, что мужчины заработали преступные доходы от продажи наркотиков. Чтобы предотвратить продолжение наркобизнеса, прокуратура потребовала арестовать мужчин на два месяца».

Окружной суд удовлетворил запрос в субботу, и мужчины находятся под стражей.

Полиция просит всех, кто подозревает распространение наркотиков, сообщить об этом в полицию либо по электронной почте laane.vihje@politsei.ee, либо по телефону 4446555.

