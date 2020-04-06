Зарплата не поступила на счет? Возможно, вы стали жертвой кибермошенника

В такой схеме мошенничества киберпреступники отправляют от имени сотрудника короткое, но относительно убедительное электронное письмо менеджеру по персоналу и просят перевести зарплату на новый банковский счет со следующего месяца. Для этого используется визуальный обман, например, смена буквы в имени или смена домена (company.ee vs company.com). Также может быть использована недостаточная защита учетной записи электронной почты и замена адреса сотрудника компании, которую трудно заметить обычному человеку.