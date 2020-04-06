Руководитель Департамента социальных дел и здравоохранения Таллинна покидает должность

«Таллиннское городское правительство выражает благодарность Вахуру Кельдрима, отметившему в прошлом году 25-летие рабочего стажа, - сказала вице-мэр Бетина Бешкина. – За этот период Вахур Кельдрима выстроил систему социального обеспечения, которая стала примером для многих других местных самоуправлений».

В 2019 году Вахур Кельдрима получил премию за дело жизни от Эстонской ассоциации социальной работы. Также за развитие социальной системы он удостоен знака отличия Таллинна. На основании городского положения, учитывая многолетний непрерывный стаж на посту руководителя Департамента социальных дел и здравоохранения, Вахуру Кельдрима будет выплачено возмещение в размере четырех месячных окладов.

Вахур Кельдрима подал заявление об отставке месяц назад, и его последним рабочим днем будет 8 апреля. Начиная с 9 апреля и до назначения нового главы департамента его обязанности будет исполнять заместитель, руководитель отдела социального обеспечения и здравоохранения Раймо Саади.