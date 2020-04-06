Пн, 6.04.2020
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Меркель: коронавирус стал самым серьезным испытанием за всю историю Евросоюза

Ангела Меркель.

ФОТО: OMER MESSINGER / EPA

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что пандемия коронавируса стала самым серьезным кризисом с момента основания ЕС, сообщает Интерфакс

С моей точки зрения, Европейский союз находится перед самым серьезным испытанием с момента основания", - сказала она в понедельник в Берлине.

По словам канцлера, пандемия стала "угрозой здоровью граждан" сродни природной катастрофе.

По ее словам, сейчас нужно показать, что ЕС готов защищать собственную экономику, и здесь необходимы скоординированные действия стран-членов союза.

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