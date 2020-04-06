Россиянка в Индии: недавно я обменяла пиво на гречку, когда вернусь домой - не знаю

Анна находится в деревне Арамболь в штате Гоа. О введении карантина она узнала от знакомых - информации о предстоящих изменениях мало, все узнается "по слухам".

"Изначально премьер-министр сказал, что в стране карантин на один день - просто сидите все дома 22 марта и никуда не выходите. Многие люди кинулись закупаться, но мы с подругой решили, что нам всего хватит - что там, всего один день. Но когда карантинным объявили следующий день, то мы запаниковали - у нас не было еды, мы даже не купили воды", - рассказывает Анна. И карантин двумя днями не закончился - пока известно, что он продлится 21 день.

Видео: очередь у магазина в деревне Арамболь, штат Гоа, Индия.

В маленьких магазинах в первые дни карантина начали продавать еду тайком - утром и вечером. Но у некоторых хозяев после этого были проблемы с полицией.

Через несколько дней власти разрешили торговлю в течение нескольких часов утром. Люди сметали все, что видели.

"В магазины перестали запускать - стоишь на улице, говоришь продавцу, что тебе надо, и он это приносит, без возможности посмотреть на полки и сделать выбор", - рассказывает Анна, отмечая, что сейчас стало немного легче - в магазины в разрешенные часы пускают, предварительно капнув покупателям на руки каким-то дезинфицирующим средством.

В очереди все стоят на расстоянии двух метров друг от друга. Магазины работают до десяти утра, но не факт, что успеешь все купить - часов мало, людей много.

Анна рассказывает, что состоит в группе по обмену - например, кто-то готов обменять пачку кофе на килограмм риса или бензин на овощи.

"Я увидела, что один парень готов отдать гречку. Спросила, что он хочет взамен - сказал, что было бы хорошо пиво. У меня есть мотоцикл, я поехала, разыскала пиво - что было непросто - и поменяла его на гречку", - говорит Анна.

Анна недавно поехала в аптеку после 10 утра. Больше она так делать точно не будет - на нее, размахивая бамбуковой палкой, набросился полицейский - кричал, чтобы уезжала.

"Он меня не ударил, но было ужасно - столкнуться с такой агрессией. Как будто я преступник какой-то. Я ведь просто спросила, в какие часы можно выезжать, чтобы не нарушать ничего. Такой акт агрессии останется в памяти надолго", - говорит Анна.

Как вернуться домой - неизвестно

Анна рассказывает, что в России появилась благотворительная организация, которая высылает застрявшим в Индии соотечественникам деньги - порядка 20 тысяч рублей (примерно 237 евро) на одного члена семьи.

Власти Индии продлевают визу (россиянам она нужна) - желательно подать заявление, что ты находишься в стране и не можешь выехать.

"Идут навстречу, понимают", - говорит Анна.

Россия закрыла международное авиасообщение. В очереди на репатриацию Анна зарегистрировалась - она 1700-я в списке. Никаких рейсов, как и информации о возможности вернутся в Москву - нет.

"Я знаю, что людей вывозили из Дели. Но только тех, кто поехал в Индию на короткий срок, по путевке. С такими, как я, которые приехали пожить - неизвестно, что будет дальше. Многие мои друзья из России, которые находятся здесь, стараются не унывать и принять ситуацию как она есть", - заключает Анна.

Анна ФОТО: Из личного архива

Как уже сообщал RUS.TVNET, в ночь с 3 на 4 апреля Россия остановила все международные пассажирские авиарейсы, включая репатриационные. По состоянию на начало апреля как минимум 35 тысяч российских туристов оставались за границей.