Прямой эфир ⟩ Рийгикогу обсуждает дополнительный бюджет для смягчения кризиса

Сегодня в Рийгикогу на первом чтении находятся два инициированных правительством дополнительных бюджета на 2020 год, предназначенных для смягчения пандемического кризиса.
Согласно инициированному правительством Закону о дополнительном государственном бюджете на 2020 год, номинальный дефицит бюджета правительственного сектора в этом году вместе с мерами государственной экономической поддержки составит -2,62 миллиарда евро. Влияние этих мер на номинальную бюджетную позицию сектора государственного управления составляет 1,15 млрд евро.
Дополнительный бюджет сократит доходы государственного бюджета на 1,63 млрд по сравнению с бюджетом этого года. Влияние мер дополнительного бюджета на расходы текущего государственного бюджета составляет 513 миллионов. К этому добавляется использование резервов.
Номинальный дефицит государственного бюджета составляет 10,1 процента от ВВП, структурный дефицит - 5,5 процента от ВВП. Предстоящая рецессия приведет к значительному снижению налоговых поступлений, что затронет все уровни правительственного сектора. Доходы госбюджета снизятся с 11,8 млрд евро до 10,2 млрд евро.
Министр финансов Мартин Хельме представил обзор мер, поддержки предпринимательства и домашнего хозяйства:
1. На время чрезвычайной ситуации не высчитывать проценты с компаний
2. Работодатели больше не будут обязаны платить социальный налог.
3. Ставка налога на СМИ также снизится.
4. Дизельный акцизный сбор падает.
5. Акцизы на природный газ снижаются на 50%.
6. Снизится акциз на электроэнергию.
7. Можно получать доход от лесопользования.
8. Оживить экономику и сделать местные самоуправления более устойчивыми.
9. 30 миллионов евро будет выделено местным самоуправлениям.
10. 30 миллионов евро будет выделено местным органам власти для ремонта дорог и прочего.
11. 15 миллионов евро на интернет в сельской местности.
12. 500 миллионов евро для компаний и для обеспечения оплаты банковских кредитов
13. Инвестиционные кредиты для компаний
14. Нулевая плата за морские пути для судов.
15. Создание земельного капитала
16. Расширение государственного капитала.
17. Строительная поддержка; строительство и поддержка сноса пустующих домов.
18. Поддержка туристических компаний.
19. В социальной сфере дотации на сохранение заработной платы и сокращения
20. Компенсации по листам нетрудоспособности
21. 19 миллионов евро будет выделено Министерству образования и науки
22. 25 миллионов евро на спорт и культуру.
23. Поддержка церквей
24. Приостановление выплат во вторую ступен