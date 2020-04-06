Прямой эфир ⟩ Рийгикогу обсуждает дополнительный бюджет для смягчения кризиса

Согласно инициированному правительством Закону о дополнительном государственном бюджете на 2020 год, номинальный дефицит бюджета правительственного сектора в этом году вместе с мерами государственной экономической поддержки составит -2,62 миллиарда евро. Влияние этих мер на номинальную бюджетную позицию сектора государственного управления составляет 1,15 млрд евро.

Дополнительный бюджет сократит доходы государственного бюджета на 1,63 млрд по сравнению с бюджетом этого года. Влияние мер дополнительного бюджета на расходы текущего государственного бюджета составляет 513 миллионов. К этому добавляется использование резервов.

Номинальный дефицит государственного бюджета составляет 10,1 процента от ВВП, структурный дефицит - 5,5 процента от ВВП. Предстоящая рецессия приведет к значительному снижению налоговых поступлений, что затронет все уровни правительственного сектора. Доходы госбюджета снизятся с 11,8 млрд евро до 10,2 млрд евро.

Министр финансов Мартин Хельме представил обзор мер, поддержки предпринимательства и домашнего хозяйства:

1. На время чрезвычайной ситуации не высчитывать проценты с компаний

2. Работодатели больше не будут обязаны платить социальный налог.

3. Ставка налога на СМИ также снизится.

4. Дизельный акцизный сбор падает.

5. Акцизы на природный газ снижаются на 50%.

6. Снизится акциз на электроэнергию.

7. Можно получать доход от лесопользования.

8. Оживить экономику и сделать местные самоуправления более устойчивыми.

9. 30 миллионов евро будет выделено местным самоуправлениям.

10. 30 миллионов евро будет выделено местным органам власти для ремонта дорог и прочего.

11. 15 миллионов евро на интернет в сельской местности.

12. 500 миллионов евро для компаний и для обеспечения оплаты банковских кредитов

13. Инвестиционные кредиты для компаний

14. Нулевая плата за морские пути для судов.

15. Создание земельного капитала

16. Расширение государственного капитала.

17. Строительная поддержка; строительство и поддержка сноса пустующих домов.

18. Поддержка туристических компаний.

19. В социальной сфере дотации на сохранение заработной платы и сокращения

20. Компенсации по листам нетрудоспособности

21. 19 миллионов евро будет выделено Министерству образования и науки

22. 25 миллионов евро на спорт и культуру.

23. Поддержка церквей