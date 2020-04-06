Больные коронавирусом выявлены в 18 домах призрения по всей Эстонии

Помимо четырех домов призрения на Сааремаа, о положительных результатов тестов на коронавирус сообщили дома для престарелых в Нарве и Алутагузе в Ида-Вирумаа, а также специальное учреждение по уходу за молодыми людьми с особыми психическими потребностями Viira Kodu в Пярнумаа. Согласно последним данным Министерства социальных дел, число домов призрения с выявленными инфицированными увеличилось на прошлой неделе еще на одиннадцать.

В настоящее время в Эстонии ситуация с выявленными в домах призрения случаях коронавируса следующая: на Сааремаа - 4, в Харьюмаа - 4, в Ида-Вирумаа - 3, в Пярнумаа - 2, в Вильяндимаа - 2, в Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа - по одному.

Советник по коммуникациям Министерства социальных дел Сильвия Пеэтс сказала, что министерство решило не делиться списком учреждений по уходу, чтобы избежать путаницы, а также с учетом того факта, что данные меняются, потому что в домах призрения постоянно проходит тестирование.