Пн, 6.04.2020
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Больные коронавирусом выявлены в 18 домах призрения по всей Эстонии

Pärnumaal Jõesuus psüühiliste erivajadustega noorte erihoolekandeasutuses Viira Kodu eelmisel nädalal tehtud laustestimisel andis ühe töötaja COVID-19 proov positiivse vastuse.

ФОТО: Mailiis Ollino

Согласно обширному тестированию, проведенному во многих регионах Эстонии на прошлой неделе, число домов престарелых, жители или сотрудники которых заражены вирусом Covid 19, увеличилось, по данным Министерства социальных дел, до 18-и, пишет Saarte Hääl.

Помимо четырех домов призрения на Сааремаа, о положительных результатов тестов на коронавирус сообщили дома для престарелых в Нарве и Алутагузе в Ида-Вирумаа, а также специальное учреждение по уходу за молодыми людьми с особыми психическими потребностями Viira Kodu в Пярнумаа. Согласно последним данным Министерства социальных дел, число домов призрения с выявленными инфицированными увеличилось на прошлой неделе еще на одиннадцать.

В настоящее время в Эстонии ситуация с выявленными в домах призрения случаях коронавируса следующая: на Сааремаа - 4, в Харьюмаа - 4, в Ида-Вирумаа - 3, в Пярнумаа - 2, в Вильяндимаа - 2, в Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа - по одному.

Советник по коммуникациям Министерства социальных дел Сильвия Пеэтс сказала, что министерство решило не делиться списком учреждений по уходу, чтобы избежать путаницы, а также с учетом того факта, что данные меняются, потому что в домах призрения постоянно проходит тестирование.

«К нам обратились несколько домов по уходу, которые обнаружили свое имя в новостях, и это вызвало большую тревогу среди персонала, родственников клиентов и населения. Во многих случаях речь шла о доме престарелых, где работник уже неделями не ходит на работу и чей тест был положительным, но все остальные дали отрицательный результат", - объяснила Пеэтс. Она добавил, что в настоящее время взвешивается идея проводения проверки всех домов престарелых в Эстонии.

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