Еще один желающий получить бесплатного попугая лишился сотен евро
3 апреля в полицию обратилась женщина, которая надеялась получить бесплатного попугая по объявлению, но не только не получила птицу, но и лишилась нескольких сотен евро. Об этом в своем Фейсбуке сообщила веб-констебль полиции Яна Фролова.
22-летненяя жительница Таллинна увидела в конце марта на одном из порталов объявление о том, что в хорошие руки отдают попугая. С владельцем попугая договорились, что попугая якобы доставят из Украины в Эстонию, но надо оплатить транспорт и страховку. Женщина перевела деньги, но птицу не получила. Ущерб составил более 500 евро.
В начале марта с жалобой о таком же обмане в полицию обратился и житель Раквере, который также увидел объявление о бесплатном попугае, заплатил за транcпорт и страховку 400 евро и ничего не получил.
Весьма сомнительно, что этот попугай вообще существует, пишет в Фейсбуке Фролова.
В марте полиция сообщала также о случае, когда женщина захотела купить собаку во Франции и за транспорт, страховку и за саму собаку заплатила более 2000 евро при цене за собаку в 200 евро. Таким образом продавать могут любой несуществующий товар.
Если хотите приобрести домашнее животное:
❗️ Выясните его настоящее происхождение и поищите из открытых источников информацию о продавце.
❗️ Иногда достаточно "прогуглить" телефон продавца. Можно обратиться за советом заводчикам такой породы или людям, занимающимся разведением таких животных или птиц в Эстонии.
❗️ Если предложение кажется слишком выгодным, то скорее всего это обман. Будьте бдительны.