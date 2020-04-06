Еще один желающий получить бесплатного попугая лишился сотен евро

22-летненяя жительница Таллинна увидела в конце марта на одном из порталов объявление о том, что в хорошие руки отдают попугая. С владельцем попугая договорились, что попугая якобы доставят из Украины в Эстонию, но надо оплатить транспорт и страховку. Женщина перевела деньги, но птицу не получила. Ущерб составил более 500 евро.

В начале марта с жалобой о таком же обмане в полицию обратился и житель Раквере, который также увидел объявление о бесплатном попугае, заплатил за транcпорт и страховку 400 евро и ничего не получил.

Весьма сомнительно, что этот попугай вообще существует, пишет в Фейсбуке Фролова.

В марте полиция сообщала также о случае, когда женщина захотела купить собаку во Франции и за транспорт, страховку и за саму собаку заплатила более 2000 евро при цене за собаку в 200 евро. Таким образом продавать могут любой несуществующий товар.

Если хотите приобрести домашнее животное:

❗️ Выясните его настоящее происхождение и поищите из открытых источников информацию о продавце.

❗️ Иногда достаточно "прогуглить" телефон продавца. Можно обратиться за советом заводчикам такой породы или людям, занимающимся разведением таких животных или птиц в Эстонии.

❗️ Если предложение кажется слишком выгодным, то скорее всего это обман. Будьте бдительны.