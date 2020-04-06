Кая Каллас: нельзя злоупотреблять кризисом в политических целях!

«Например, нет никаких оснований передавать в руки министра образования столь большую власть над решениями о школьных экзаменах. Все понимают, что в этом году не получится провести экзамены в обычной форме, но правительству не следует прилагать чрезмерных усилий», - сказала Каллас.

Она добавила, что в демократии спешка и действия в обход стандартного делопроизводства могут быть оправданы только чрезвычайным положением, а в остальном нужны обычные дебаты. «Невозможно согласиться с тем, что в уголовном делопроизводстве ограничивается справедливое обращение с лицами, что предоставляются широкие права на обработку персональных данных деликатного характера, которые ограничивают неприкосновенность личной жизни людей», - сказала Каллас.

«У недемократичных и неподобающих правовому государству ограничений работы иностранцев нет ничего общего с чрезвычайным положением. Это противоречит долгосрочным экономическим интересам Эстонии, хотя и является мечтой одной из правящих партий», - сказала она.