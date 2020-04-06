В Италии после спада снова резко возросло число смертей от коронавируса

Число умерших после заражения коронавирусом в Италии за последние сутки вновь возросло до 636 после 525 накануне. Такие данные содержатся в распространенной в понедельник сводке Департамента гражданской защиты.
Количество зарегистрированных заразившихся возросло почти на 2 тысячи по сравнению с воскресеньем — до 93 187 человек. Число излечившихся достигло 22 837.
Общее число заразившихся с начала эпидемии, включая излечившихся и умерших, составило 132 547. Накануне сообщалось о 128 948 случаях.
Как отметили в департаменте, впервые за последние недели число новых заражений находится на уровне менее 2 тысяч - 1941 человек. "Хочу отметить, что третий день подряд мы регистрируем отрицательный прирост в отделениях интенсивной терапии, и это позитивный фактор", - сказал глава департамента Анджело Боррелли.