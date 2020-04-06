В Италии после спада снова резко возросло число смертей от коронавируса

Количество зарегистрированных заразившихся возросло почти на 2 тысячи по сравнению с воскресеньем — до 93 187 человек. Число излечившихся достигло 22 837.

Как отметили в департаменте, впервые за последние недели число новых заражений находится на уровне менее 2 тысяч - 1941 человек. "Хочу отметить, что третий день подряд мы регистрируем отрицательный прирост в отделениях интенсивной терапии, и это позитивный фактор", - сказал глава департамента Анджело Боррелли.