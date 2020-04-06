В России ввели ограничения на торговлю защитными масками

Соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в понедельник, 6 апреля.

Кроме прочего, постановление правительства РФ вводит запрет на розничную куплю-продажу защитных масок и других вышеназванных товаров "для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения".

Также предписывается, что "для каждого этапа товаропроводящей цепи оптовых поставок товаров" размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10 процентов от закупочной цены или себестоимости товара, включающей цену поставщика, прямые таможенные, транспортные и логистические расходы.