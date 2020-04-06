Пн, 6.04.2020
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Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек

Prantsuse päästetöötajate auto

ФОТО: NICOLAS TUCAT/AFP/SCANPIX

Во Франции за прошедшие сутки в больницах и домах престарелых зарегистрировано 833 случая смерти пациентов, зараженных новым типом коронавируса, сообщает Минздрав страны.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тысяч человек.

Кроме того, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Из них более 7 тысяч помещены в реанимационные отделения.

С начала эпидемии более 17 тыс. пациентов вылечились и выписались из больниц.

При этом министр здравоохранения констатировал, что пик эпидемии в стране еще не пройден.

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