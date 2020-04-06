Во Франции за сутки от коронавируса скончались более 830 человек

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса выросло во Франции до 8,9 тысяч человек.

Кроме того, министр здравоохранения Франции Оливье Веран в понедельник вечером сообщил, что на данный момент в больницах находятся около 29,7 тысяч человек, заболевших коронавирусом. Из них более 7 тысяч помещены в реанимационные отделения.

С начала эпидемии более 17 тыс. пациентов вылечились и выписались из больниц.