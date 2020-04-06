Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.
По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.
По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.
В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.
Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.
У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.
Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.
Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.
Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Между тем, число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончалось 439 человек.
На данный момент зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.
"Плановое обследование"
Ранее представитель Даунинг-стрит подтвердил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу. 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.
55-летний премьер был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами Covid-19, включая повышенную температуру.
Как сообщается, госпитализация - предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра.
Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.
"Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер", - сказал Трамп.
Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление премьер-министра.
Лора Кюнссберг, политический редактор Би-би-си
После крайне скудного потока информации, поступавшей вчера, стало известно, что премьер-министра перевели в реанимацию. Это произошло около 20:00 по Лондону.
Сообщается, что он в сознании, но после полудня его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию - это мера предосторожности на случай, если ему потребуется подключение к аппарату искусственного дыхания.
В заявлении Даунинг-стрит подчеркивается, что он получает первоклассное лечение и благодарит всех сотрудников Национальной службы здравоохранения.
Однако что-то всерьез изменилось, и он посчитал необходимым попросить главу МИД замещать его там, где это потребуется.
Это радикально отличается от сообщений последних 18 часов, когда нас уверяли, что "премьер-министр находится на связи" и "он управляет делами", как будто все практически в норме.
Очевидно, что перевод в реанимацию все решительно меняет.