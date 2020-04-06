Борис Джонсон. ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP

Премьер-министр Британии Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса.

По сообщениям, состояние здоровья премьер-министра ухудшилось в последние часы, после чего врачи решили переместить его ближе к аппаратам искусственного дыхания.

По его просьбе замещать его на премьерском посту будет министр иностранных дел Доминик Рааб.

В воскресенье 55-летнего Джонсона поместили в больницу Святого Фомы с "выраженными симптомами" коронавирусной инфекции.

Лишь несколько часов назад проведший минувшую ночь в больничной палате Борис Джонсон сообщил, что бодр духом и продолжает руководить работой правительства.

У себя в "Твиттере" 55-летний Джонсон написал, что поддерживает связь со своей командой, продолжая совместную работу по борьбе с вирусом и заботясь о том, чтобы все были в безопасности.

Он также поблагодарил сотрудников национальной системы здравоохранения, заботящихся о нем и других пациентах, за блестящую работу. "Вы - лучшее, что есть в Британии", - написал он.

Днем в понедельник официальный представитель премьера сообщил, что Джонсон остается в больнице "под наблюдением". Он также охарактеризовал распространяемые в российских СМИ слухи о том, что Джонсона якобы подключили к аппарату ИВЛ, как дезинформацию.

Ранее российские СМИ с подачи государственного информагентства РИА Новости опубликовали информацию о том, что британский премьер якобы находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Между тем, число летальных исходов в связи с коронавирусом в Британии возросло до 5373. За последние сутки от осложнений, связанных с вирусом, скончалось 439 человек.

На данный момент зарегистрировано 51 608 подтвержденных случаев заболевания.

"Плановое обследование"

Ранее представитель Даунинг-стрит подтвердил, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помещен на плановое обследование в больницу. 10 дней назад у него был обнаружен коронавирус, и болезнь пока не отступает.

55-летний премьер был госпитализирован в воскресенье с продолжающимися симптомами Covid-19, включая повышенную температуру.

Как сообщается, госпитализация - предупредительная мера, предпринятая по совету лечащего врача премьер-министра.

Президент США Дональд Трамп начал свою встречу с прессой в Белом доме с пожеланий скорейшего выздоровления британскому премьеру, которого он назвал своим другом и сильной личностью.

"Все американцы молятся за него. Он мой хороший друг, настоящий джентльмен и великий лидер", - сказал Трамп.

Лидер британской оппозиции Кир Стармер также заявил, что надеется на скорое выздоровление премьер-министра.

Лора Кюнссберг, политический редактор Би-би-си

После крайне скудного потока информации, поступавшей вчера, стало известно, что премьер-министра перевели в реанимацию. Это произошло около 20:00 по Лондону.

Сообщается, что он в сознании, но после полудня его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию - это мера предосторожности на случай, если ему потребуется подключение к аппарату искусственного дыхания.

В заявлении Даунинг-стрит подчеркивается, что он получает первоклассное лечение и благодарит всех сотрудников Национальной службы здравоохранения.

Однако что-то всерьез изменилось, и он посчитал необходимым попросить главу МИД замещать его там, где это потребуется.

Это радикально отличается от сообщений последних 18 часов, когда нас уверяли, что "премьер-министр находится на связи" и "он управляет делами", как будто все практически в норме.