Хорошие новости ⟩ Смотрите, какую рассаду томатов вырастили эстонские огородники!

Есть в Facebook активная группа - «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии». Ее участники не только делятся своими достижениями и полезными советами: многие очень хорошо дружат и общение давно уже вышло за рамки интернета.

«Группа живая, в ней много интересных людей. Многие занимаются садоводством десятилетиями и знают больше энциклопедий. Есть фермеры со своими объемными хозяйствами и животными. Очень много Мичуриных-Кулибиных. Есть и профессионалы своего дела», - рассказала Rus.Postimees одна из администраторов группы Евгения Мельничук.

В группе есть замечательная традиция: по пятницам создавать неформальные посты. Вот и в прошлую пятницу было решено показать, как себя чувствует помидорная рассада. На призыв откликнулось множество садоводов! Посмотрите, какие разные - будущие томаты: у кого-то уже проведена пикировка и рассаду хоть сейчас переноси в парник, а кто-то посадил только на днях.