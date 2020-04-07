Хорошие новости ⟩ Смотрите, какую рассаду томатов вырастили эстонские огородники!

Как повезло жителям Эстонии, которые в эти теплые, по-настоящему весенние дни могут заниматься своим садом-огородом: и воздух свежий, и польза для семьи, и самоизоляция не так напрягает.
Есть в Facebook активная группа - «Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии». Ее участники не только делятся своими достижениями и полезными советами: многие очень хорошо дружат и общение давно уже вышло за рамки интернета.
«Группа живая, в ней много интересных людей. Многие занимаются садоводством десятилетиями и знают больше энциклопедий. Есть фермеры со своими объемными хозяйствами и животными. Очень много Мичуриных-Кулибиных. Есть и профессионалы своего дела», - рассказала Rus.Postimees одна из администраторов группы Евгения Мельничук.
В группе есть замечательная традиция: по пятницам создавать неформальные посты. Вот и в прошлую пятницу было решено показать, как себя чувствует помидорная рассада. На призыв откликнулось множество садоводов! Посмотрите, какие разные - будущие томаты: у кого-то уже проведена пикировка и рассаду хоть сейчас переноси в парник, а кто-то посадил только на днях.
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