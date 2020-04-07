Пандемия: в ВОЗ обвинили французских ученых в расизме

Он назвал утверждение пережитком колониального менталитета. Африка не может и не станет испытательным полигоном для какой-либо вакцины, подчеркнул Гебрейесус.

Ученые уже принесли свои извинения

В начале апреля двое французских ученых в ходе телевизионной дискуссии предложили испытать разрабатывающуюся вакцину против нового вируса на жителях африканских стран. "Там нет масок, нет возможностей лечения, нет реанимационных мероприятий", - сказал Жан-Поль Мира, главный врач одной из парижских больниц. Камиль Лош, директор по исследованиям государственного института Inserm, поддержала собеседника, добавив, что также необходимо провести тестирование в Европе или Австралии.

Их слова, за которые оба ученых уже принесли свои извинения, вызвали шквал критики. МИД Франции заявил, что утверждения экспертов не отражают позицию французских властей.