Ночь, улица, фонарь... стоп, нет фонаря!

В Земельном кадастре адресом проблемного отрезка дороги, о котором пойдет речь, значится Вильяндиское шоссе T11. Расположен он в Таллинне, в Нымме, а район Мянниметса, жители которого регулярно здесь ездят, — в волости Раэ. Вот и получается, что дорога как будто бесхозная — чиновники разных ведомств кивают друг на друга. Однако надежда есть.

Рассеять тьму

«В настоящий момент ситуация кажется плачевной: поскольку, по мнению Таллинна, здесь, на окраине, никто не живет, то вряд ли они найдут деньги на обновление этой дороги. Единственный шанс, если волость Раэ вложит сюда деньги», — уверена еще одна жительница Мянниметса Керли. По словам Екатерины, местные не раз пытались решить проблему самостоятельно: обозначали контур дороги светоотражателями и обматывали деревья клейкой светоотражающей лентой. Однако спустя какое-то время светоотражатели стали исчезать, а лента — лишь временное решение и помогает исключительно автомобилистам. Дети вынуждены ходить по этой дороге с фонариками, когда направляются в школу или гуляют с домашними питомцами. Кто же возьмет на себя ответственность и решит проблему раз и навсегда?

Старейшина Нымме Грете Шиллис утверждает, что около данного отрезка Вильяндиского шоссе никто не живет — он обеспечивает проезд к жилью, находящемуся в волости Раэ. Шиллис отметила, что это тупиковая улица и, следовательно, нагрузка на нее невелика. Строительством дорог и установкой уличного освещения в Таллинне занимается Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. По словам старейшины, в конце 2019 года это ведомство предложило волости Раэ совместными усилиями установить освещение на данном участке дороги, однако та до сих пор не ответила на это обращение.

Заместитель руководителя Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг дал идентичный ответ — практически слово в слово. Сульг отметил, что к ним уже обращались с этим вопросом в конце прошлого года. По его словам, все упирается в нежелание волости Раэ сотрудничать.

Бюджет уже утвержден, но вы держитесь

Однако заместитель старейшины волости Раэ Прийт Пылдмяэ обрисовал ситуацию иначе: «На отрезке дороги, находящемся в ведомстве волости Раэ, уже установлено уличное освещение, не освещена сейчас только та часть дороги, которая находится в ведомстве Таллинна! В бюджете волости Раэ на текущий год инвестиций в этот участок больше не запланировано, нуждающаяся в освещении дорога находится за пределами волости». В то же время Пылдмяэ отметил: руководство волости понимает, что жители используют таллиннские дороги, возвращаясь домой. «Тяжело найти разумное решение, когда речь идет о границе двух самоуправлений. Поскольку на границе этого района волости Раэ остается всего несколько жителей, решением проблемы может стать перенесение границы между самоуправлениями — эти жители могут считаться жителями Таллинна. Это было бы самым разумным решением для всех».

Сульг, в свою очередь, заявил, что их очень интересовала позиция волости Раэ в этом вопросе: «Узнав, что волость не планирует сотрудничества в вопросе улучшения условий движения в районе Мянниметса, считаем необходимым включить установку освещения в программу инвестиций следующих лет». Но когда именно это может произойти? «Выделенные на этот год средства уже распределены по объектам. Приоритеты в сфере освещения улиц на следующие периоды будут установлены в рамках обсуждения городского бюджета на 2021 год», — последовал дипломатичный ответ.