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Мартин Хельме: ситуация в Ида-Вирумаа может резко ухудшиться, больных придется везти в Таллинн

Tallinn, 02.04.2020 Ministeeriumide ühishoones pressikonverents, kus lisaeelarvet tutvustavad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Pildil Martin Helme The government is to hold a press conference at 11 a.m. Thursday, where the supplementary budget is to be introduced by Prime Minister Jüri Ratas (Center) and Isamaa chair Helir-Valdor Seeder, as well as Martin Helme, according to a government press release. Fotod: Remo Tõnismäe/Postimees FOTO: Remo Tõnismäe

ФОТО: Remo Tõnismäe

С точки зрения заболеваемости коронавирусом Ида-Вирумаа вызывает особую озабоченность, поскольку на начальном этапе распространения Covid-19 местные русскоязычные относились к риску заболевания менее серьезно, считает министр финансов Мартин Хельме (EKRE).

Выступая накануне вечером перед депутатами Рийгикогу, Хельме добавил, что русскоязычные из Ида-Вирумаа живут в несколько ином инофополе, пишет Rus.ERR.

"Мы очень обеспокоены тем, что ситуация там может быстро ухудшиться, - сказал Мартин Хельме. - Правительственная кризисная комиссия несколько раз это обсуждала, разрабатывала разные сценарии, рассматривала различные новые меры".

По его словам, таллиннские больницы сейчас готовы принимать новых пациентов, поскольку их ресурсы в данный момент используются чуть больше, чем на половину, но в дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро и в каком количестве станут появляться новые пациенты.

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