Мартин Хельме: ситуация в Ида-Вирумаа может резко ухудшиться, больных придется везти в Таллинн

С точки зрения заболеваемости коронавирусом Ида-Вирумаа вызывает особую озабоченность, поскольку на начальном этапе распространения Covid-19 местные русскоязычные относились к риску заболевания менее серьезно, считает министр финансов Мартин Хельме (EKRE).
Выступая накануне вечером перед депутатами Рийгикогу, Хельме добавил, что русскоязычные из Ида-Вирумаа живут в несколько ином инофополе, пишет Rus.ERR.
"Мы очень обеспокоены тем, что ситуация там может быстро ухудшиться, - сказал Мартин Хельме. - Правительственная кризисная комиссия несколько раз это обсуждала, разрабатывала разные сценарии, рассматривала различные новые меры".
По его словам, таллиннские больницы сейчас готовы принимать новых пациентов, поскольку их ресурсы в данный момент используются чуть больше, чем на половину, но в дальнейшем все будет зависеть от того, как быстро и в каком количестве станут появляться новые пациенты.