Мартин Хельме: ситуация в Ида-Вирумаа может резко ухудшиться, больных придется везти в Таллинн

Tallinn, 02.04.2020 Ministeeriumide ühishoones pressikonverents, kus lisaeelarvet tutvustavad peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme ja erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder. Pildil Martin Helme The government is to hold a press conference at 11 a.m. Thursday, where the supplementary budget is to be introduced by Prime Minister Jüri Ratas (Center) and Isamaa chair Helir-Valdor Seeder, as well as Martin Helme, according to a government press release. Fotod: Remo Tõnismäe/Postimees FOTO: Remo Tõnismäe

ФОТО: Remo Tõnismäe