Бывший вице-президент ФИФА получил пять миллионов долларов за выбор России хозяйкой ЧМ-2018

Утверждается, что бывший вице-президент ФИФА Джек Уорнер из Тринидада и Тобаго был подкуплен, чтобы он отдал свой голос за Россию. Также взятка была предложена Рафаэлю Сальгеро из Гватемалы.

При голосовании за страну-хозяйку ЧМ-2022 взятку получили бывший президент Бразильской конфедерации футбола Рикардо Тейшейра, бывший президент Южноамериканской конфедерации футбола Николас Леос из Парагвая, который скончался в августе 2019 года, и еще один неназванный соучастник.

Джек Уорнер получил взятку в размере 5 млн долларов. Сальгеро был предложен 1 млн долларов. В обвинении Минюста не указано, поступила ли ему эта сумма.

В период с ноября 2010 года по апрель 2011 года Уорнер получил 5 млн долларов, отправленных более чем двадцатью отдельными переводами. Платежи осуществлялись через подставные оффшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах.

Также в отчете Минюста утверждается, что ассистент Уорнера в ноябре 2010 года получил электронное письмо от сообщника, чье имя не называется, в котором, помимо прочего, Уорнеру советовали «сделать то, о чем договаривались».