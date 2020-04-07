Впервые с начала пандемии коронавируса в Китае не зафиксировано смертельных исходов от пневмонии

Вирус выявлен у 1,3 миллиона человек, от последствий вызываемого им заболевания скончались почти 75 тысяч человек, выздоровели около 280 тысяч. Больше всего жертв - в Италии, наибольшее число выявленных случаев инфекции - в США.

Впервые с начала пандемии коронавируса за прошедшие сутки в материковом Китае не зафиксировано смертельных исходов от пневмонии COVID-19, заявил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте. Всего же с декабря прошлого года от коронавируса в стране скончался 3 331 человек. Госкомздрав КНР также отметил, что в стране за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа.