Меэлис Кубитс: мы требуем солидарности от государственного сектора

Невозможно оценить, будет ли пакет «мы выбрали здоровье вместо денег» эффективно работать до тех пор, пока все важные группы общества не будут в нем пропорционально участвовать. Если весь публичный сектор будет солидарен с частным сектором в течение нескольких календарных месяцев, то мы сможем спросить всех жителей Эстонии, являются ли меры оправданными и лучшими из возможных. Сейчас что-то в этой картинке не так. Ходили же разговоры, что большинство не должно принимать решение о правах меньшинства. Но это именно то, что произошло сейчас. Заранее известно, что после этой мысли начнется шум и гам. Поэтому, когда дело доходит до урезаний в государственном секторе, политики выводят на передний план учителей. Что, конечно, подло. Потому что зарплата учителей является результатом социальных соглашений всех составов парламента Эстонии. Это вопрос приоритетов.

Политики и высокопоставленные чиновники должны понимать одну вещь. Это не кризис, после которого, по мнению Минфина, уже в новом году восстановится прежний уклад жизни, труда и мира. Многие из нас больше не вернутся в прежние офисы, и многим придется сменить профессию. Давайте пофантазируем. С учителями, врачами, спасателями и многими другими государственными служащими ничего не случится. Предприниматели превратятся в спонсоров. Например, какой-нибудь конкретный кластер, переживший кризис, возьмет на себя учителей, а другие кластеры, опять же, медицинскую сферу. Есть ли предприниматели, которые захотят платить зарплату компании, которая за день до объявления чрезвычайного положения собралась в самом модном доме культуры Таллинна, чтобы обсудить стратегию развития страны до 2035 года, я не очень уверен. Потому что люди, которым за это платят 3-4 средних зарплаты, смотрят в будущее, но они не знают, что произойдет буквально завтра, им приходится заниматься чем-то другим.

Месяц назад министры заявили, что страна готова к кризису. Два дня назад представитель компании, занимающейся приграничной торговлей, написал мне в ответ: «Спасибо, что спросили ... К счастью, мы быстро отреагировали и уже в феврале подготовили инструкции для сотрудников компании». В феврале, Карл! Они составили эти инструкции в феврале. Когда они составляли там свои инструкции, страна была готова! Вот так.

Я верю, что, помимо врачей и медсестер, многие политики и чиновники на самом деле находятся на передовой. Находятся на государственной службе, служат обществу в прямом смысле слова. Мы платим налоги, чтобы не слышать того, что и без того слышим от СМИ. Мы платим налоги и за то, чтобы правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, то не считали это героическим подвигом, информацию о котором можно проплатить в социальных сетях в качестве рекламы. Это так подло и так плохо влияет на достойные усилия, которые прилагают те или иные люди. Апрель и май – месяцы пожертвований. Сотни новых меценатов пообещали выйти на рынок.