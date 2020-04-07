Анализы на выявление вируса Covid-19 вызывают много вопросов

- Какой из трех методов анализа заслуживает больше всего доверия?

- Из имеющихся сейчас анализов правильнее всего на ранней стадии болезни проводить РНК-анализ.

- Если РНК-анализ заслуживает больше доверия, то почему не использовать его повсюду?

- Во-первых, нет смысла делать его всем и повсюду. Для проведения анализа должны иметься четкие показания и стратегический план. Сейчас анализ берут у пациентов с симптомами и, прежде всего, из групп риска. Также повальное тестирование проводят в домах попечения и работникам с передовой.

Во-вторых, проведение анализа ограничено способностями лабораторий, а также, например, доступностью принадлежностей для взятия анализов и средств индивидуальной защиты. За две недели мы смогли увеличить возможность взятия анализов в Synlab со 150 до 2000.

- Анализ на антигены же можно брать в первый же день появления симптомов, почему его не используют широко?

- Во многом проблемой этого метода является меньшая чувствительность, а также отсутствие информации о качестве. Если анализ дает много ложноотрицательных результатов, вместо пользы он может принести вред: многие носители опасного коронавируса выйдут из карантина на основании ложноотрицательного результата и начнут заражать других.

- Если анализ на антитела можно делать лишь через несколько недель, то какой в этом смысл, если к тому времени человек уже успел распространить вирус?

- Анализ на антитела позволил бы провести эпидемиологические исследования о коронавирусе, чтобы выяснить распространение Covid-19. Потребность в таких исследованиях подтвердила и ВОЗ, а также Европейский центр профилактики и борьбы с заболеваниями ECDC.

- Есть ли смысл использовать домашние экспресс-анализы, чтобы хотя бы понять, в каком ты состоянии?