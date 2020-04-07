Анализы на выявление вируса Covid-19 вызывают много вопросов

В мире предлагаются сотни анализов на выявление Covid-19, но нет убедительной информации об их качестве и том, заслуживают ли они доверия, заявил Postimees старший научный сотрудник Института биомедицины Тартуского университета, клинический микробиолог Пауль Наабер.
- В чем в общих чертах один анализ отличается от другого?
- Прежде всего, нужно выделить три метода анализа на определение Covid-19: выявление антител, антигенов и РНК.
Выявление РНК вируса – это единственная методика, которую сегодня принимает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Эту методику используют крупнейшие в Эстонии лаборатории по выявлению коронавируса Synlab, Департамента здоровья и нескольких эстонских больниц. В его пользу говорил возможность определения вируса сразу после возникновения симптомов, что помогает как можно быстрее отправить человека в карантин. Второе крупное предпочтение метода заключается в его чувствительности, то есть способности выявлять наличие вируса, если он действительно попал в организм.
Против анализа на выявление борющихся с вирусом антител говорит время. Антитела возникают у нас в крови и показывают наличие болезни. Согласно последним научным исследованиям, борющиеся с коронавирусом антитела возникают больше чем через десять дней после возникновения симптомов болезни. Анализ, сделанный раньше, может показать отрицательный результат, хотя у человека может иметься коронавирусная инфекция. Это называют ложноотрицательным результатом.
В отличие от анализа на РНК, анализ на антитела значительно менее чувствительный, а потому дает много ложноотрицательных результатов. Единичные производители раскрыли эту информацию и прямо сказали, что анализы в почти половине случаев дают ложноотрицательный результат.
- Много говорят об экспресс-анализе. Что это все же такое?
- Экспресс-анализ – это скорее народный термин, который сам по себе ничего не говорит о методике анализа и о том, заслуживает ли сам анализ доверия. Есть более быстрые и более медленные методы выявления. Важным отличием скорее является то, нужна ли для проведения анализа лаборатория, или это можно сделать где-то в другом месте, например, в больничном отделении или у пациента дома.
Для выявления Covid-19 есть несколько быстрых, в том числе и внелаборатоных возможностей проведения анализов.
Самым быстрым методом-РНК являются POC-анализы (Point-of-care), ответы на которые можно получить за 45 минут. Это те анализы, которые в ближайшее время поступят в наши больницы, они не требуют отдельно подготовленных лабораторных работников, но все же необходимо наличие соответствующей аппаратуры. Минусом данного решения является меньшее количество исследований. В то же время РОС-анализы помогут отделениям неотложной помощи и больницам получить информацию для быстрого принятия решения, нуждается ли пациент в изоляции. Если мы говорим о классических так называемых экспресс-анализах, которым не нужно отдельных приборов, то они служат для выявления антигенов и антител.
Экспресс-анализы на выявление антител человек может использовать сам, взяв кровь из кончика пальца. Но в таком случае ему придется подождать после появления симптомов несколько недель, чтобы антитела возникли, и только тогда сделать экспресс-анализ за 10-15 минут.
Второй экспресс-анализ используют для выявления антигенов, но они, как было сказано раньше, дают много ложноотрицательных результатов. Ложноотрицательный результат означает, что человек получает ответ, что у него нет коронавируса, а в действительности он есть. Большой проблемой при проведении экспресс-анализов на Covid-19 сейчас является то обстоятельство, что доступны много разных анализов, но нет никакой информации об их качестве и том, заслуживают ли они доверия.
- Какой из трех методов анализа заслуживает больше всего доверия?
- Из имеющихся сейчас анализов правильнее всего на ранней стадии болезни проводить РНК-анализ.
- Если РНК-анализ заслуживает больше доверия, то почему не использовать его повсюду?
- Во-первых, нет смысла делать его всем и повсюду. Для проведения анализа должны иметься четкие показания и стратегический план. Сейчас анализ берут у пациентов с симптомами и, прежде всего, из групп риска. Также повальное тестирование проводят в домах попечения и работникам с передовой.
Во-вторых, проведение анализа ограничено способностями лабораторий, а также, например, доступностью принадлежностей для взятия анализов и средств индивидуальной защиты. За две недели мы смогли увеличить возможность взятия анализов в Synlab со 150 до 2000.
- Анализ на антигены же можно брать в первый же день появления симптомов, почему его не используют широко?
- Во многом проблемой этого метода является меньшая чувствительность, а также отсутствие информации о качестве. Если анализ дает много ложноотрицательных результатов, вместо пользы он может принести вред: многие носители опасного коронавируса выйдут из карантина на основании ложноотрицательного результата и начнут заражать других.
- Если анализ на антитела можно делать лишь через несколько недель, то какой в этом смысл, если к тому времени человек уже успел распространить вирус?
- Анализ на антитела позволил бы провести эпидемиологические исследования о коронавирусе, чтобы выяснить распространение Covid-19. Потребность в таких исследованиях подтвердила и ВОЗ, а также Европейский центр профилактики и борьбы с заболеваниями ECDC.
- Есть ли смысл использовать домашние экспресс-анализы, чтобы хотя бы понять, в каком ты состоянии?
- Сейчас нет заслуживающих доверия экспресс-анализов, которые я мог бы посоветовать. Нет никакого смысла проводить анализ ради анализа. Важно знать, насколько мы можем доверять отрицательному или положительному результату, и какие выводы на основании этих результатов мы можем сделать.