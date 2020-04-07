Торговая сеть Maxima купила 3,5 млн масок, 300 000 распределят в Эстонии

Одна из крупнейших розничных торговых сетей в Литве Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, стоимость груза составляет около 1,5 млн евро, сообщила пресс-служба торговой сети.
Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.
Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.
Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок.