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  • Торговая сеть Maxima купила 3,5 млн масок, 300 000 распределят в Эстонии
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Торговая сеть Maxima купила 3,5 млн масок, 300 000 распределят в Эстонии

Человек в защитной маске.

ФОТО: Videokaader

Одна из крупнейших розничных торговых сетей в Литве Maxima получила миллионы одноразовых защитных масок и перчаток, стоимость груза составляет около 1,5 млн евро, сообщила пресс-служба торговой сети.

Maxima сообщила, что из Китая в понедельник поступило 3,5 млн масок и 6,7 млн перчаток.

Миллион масок предназначен для работников магазинов, ещё столько же будет предназначено для покупателей.

Часть поступивших из Китая масок будет распределена и между другими предприятиями Maxima grupe и Vilniaus prekyba: эстонская Maxima получит 300 тыс. масок, польская Stokrotka – 600 тыс. масок, Euroapotheca – 500 тыс. масок, ERMI Group – 100 тыс. масок.

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