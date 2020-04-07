Керсти Сарапуу о дополнительном бюджете: в приоритете люди

Первое чтение документа прошло в понедельник в парламенте.

По словам Сарапуу, предусмотренный в бюджете ряд мер поможет смягчить вызванные пандемией коронавируса негативные экономические последствия. «Наш приоритет – чтобы за людьми сохранились их рабочие места и доходы. Предприятия не должны из-за временно сложной экономической ситуации прекращать свою деятельность», - сказала Сарапуу.

Она отметила, что понижение акцизов на электроэнергию, дизельное топливо и природный газ поможет людям и предприятиям сэкономить на текущих расходах. «В дополнительном государственном бюджете предусмотрены средства на поддержку предприятий и работников, т.е. тех, кого кризис затронул в первую очередь. Государство компенсирует работникам 70 процентов от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев. Таким образом людям сохранят большую часть их дохода, а предприятиям помогут сохранить рабочие места», - пояснила Сарапуу.