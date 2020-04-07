Возможность компенсировать зарплаты вызвала небывалый ажиотаж

По словам главного специалиста отдела по связям с общественностью Кассы страхования от безработицы Лаури Кооля, итоги первого дня будут окончательно подведены во вторник утром.

Ходатайствовать о получении компенсации на зарплаты может работодатель, который отвечает двум условиям из трех: оборот или доход предприятия сократился минимум на 30 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, у предприятия сократились объемы работы минимум на 30 процентов, и зарплаты работников снизились как минимум на 30 процентов или до минималки.

Касса страхования от безработицы компенсирует работнику, имеющему трудовой договор, 70 процентов от его прежней средней зарплаты, но не больше 100 евро в месяц брутто, и не меньше минимальной зарплаты.

Работодатель обязан заплатить работнику, который получает компенсацию за зарплату, минимум 150 евро брутто. Свою долю работодатель должен выплатить до подачи ходатайства.

Ходатайство нужно подать на портале самообслуживания Кассы страхования от безработицы, его подает работодатель или уполномоченное лицо. Компенсация переводится на банковский счет работника. Ходатайства рассматриваются в очереди по мере поступления, решение отправляется как работодателю, так и работнику. Если ходатайство в Кассу страхования от безработицы было подано и дополнительные документы не требуются, касса выплачивает компенсацию человеку в течение пяти календарных дней.

В поданном на портале самообслуживания заявлении работодатель должен отметить, каким критериям он отвечает, и добавить доказывающие это документы. К письму нужно приложить и список работников, о компенсации зарплат которых просят, и добавить подтверждение выплаты доли работодателя.

У работника есть право получить компенсацию за два календарных месяца. Для получения компенсации работодатель подает ходатайства каждый месяц.